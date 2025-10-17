logo_ukra

Відкривається реальне вікно можливостей для припинення війни: у Раді заінтригували заявою
commentss НОВИНИ Всі новини

Відкривається реальне вікно можливостей для припинення війни: у Раді заінтригували заявою

У Пентагоні вже готовий план щодо Tomahawk для України – не лише перелік ракет, а й варіанти розгортання та пріоритетні цілі

17 жовтня 2025, 14:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нардеп Олексій Гончаренко назвав мінімум два важливі моменти, які красномовно вказують на те, що зараз як ніколи може бути оголошено, якщо не про припинення війни, то про замороження бойових дій.

Відкривається реальне вікно можливостей для припинення війни: у Раді заінтригували заявою

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Політик називає дуже показовим те, що вчорашній дзвінок Трампу був за ініціативою путіна.

За словам Гончаренка, для занепокоєння у путіна є справді декілька причин. Перша з них – поставки Україні ракет Tomahawk. За інформацією нардепа, у Пентагоні вже готовий план щодо Tomahawk для України – не лише перелік ракет, а й варіанти розгортання та пріоритетні цілі.

"Американці обговорюють передачу Україні не лише крилатих ракет Tomahawk, а й наземних пускових систем Typhon – мобільних установок, здатних бити на сотні кілометрів. Звісно, Трамп може і не погодитись, але може й погодитись. путін чудово розуміє, що Трамп здатний на нестандартні рішення. Саме тому йому було так важливо поговорити ще до зустрічі Трампа із Зеленським у Білому домі", – зазначив парламентар.

Він продовжує, друга причина стурбованості путіна – нафта. Як пише Reuters, Індія вже скоротила закупівлі російської нафти на 50%. США тиснуть – і через Моді, і через Китай. Нафтові доходи рф впали на 20%, удари по НПЗ тривають, дефіцит пального зростає. Без Індії – для путіна це буде катастрофа. Тому не дивно, що він миттєво погодився на зустріч із Трампом у Будапешті – без затягувань і прелюдій, як це було раніше. 

"Але важливо: і Трамп зараз не захоче повторення Аляски, щоб поїхати з порожньою розмовою. У Кремлі це теж чудово розуміють. Відмовити Трампу буде складно. А значить – є шанс дотиснути путіна. І, можливо, нарешті відкрити шлях до миру", – констатував Олексій Гончаренко.

