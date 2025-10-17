Открывается реальное окно возможностей прекращения войны: в Раде заинтриговали заявлением

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Нардеп Алексей Гончаренко назвал минимум два важных момента, красноречиво указывающих на то, что сейчас как никогда может быть объявлено, если не о прекращении войны, то о заморозке боевых действий.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политик называет очень показательным, что вчерашний звонок Трампа был по инициативе путина.
По словам Гончаренко, для беспокойства у путина действительно несколько причин. Первая из них – поставки Украине ракет Tomahawk. По информации нардепа, в Пентагоне уже готов план по Tomahawk для Украины – не только перечень ракет, но и варианты развертывания и приоритетные цели.
Он продолжает, вторая причина обеспокоенности путина – нефть. Как пишет Reuters, Индия уже сократила закупки российской нефти на 50%. США давят – и через Моде, и через Китай. Нефтяные доходы России упали на 20%, удары по НПЗ продолжаются, дефицит горючего растет. Без Индии – для путина это будет крушение. Поэтому неудивительно, что он мгновенно согласился на встречу с Трампом в Будапеште – без затягиваний и прелюдий, как это было раньше.
Читайте также на портале "Комментарии" — чтобы победить в Индо-Тихоокеанском регионе и сдержать военные действия Пекина на Тайване, президент США Дональд Трамп должен победить в Восточной Европе так же решительно, как на Ближнем Востоке. А это означает полное поражение русской армии на украинской территории. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале The Hill.