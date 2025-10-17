Открывается реальное окно возможностей прекращения войны: в Раде заинтриговали заявлением

Нардеп Алексей Гончаренко назвал минимум два важных момента, красноречиво указывающих на то, что сейчас как никогда может быть объявлено, если не о прекращении войны, то о заморозке боевых действий.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Политик называет очень показательным, что вчерашний звонок Трампа был по инициативе путина.

По словам Гончаренко, для беспокойства у путина действительно несколько причин. Первая из них – поставки Украине ракет Tomahawk. По информации нардепа, в Пентагоне уже готов план по Tomahawk для Украины – не только перечень ракет, но и варианты развертывания и приоритетные цели.

"Американцы обсуждают передачу Украине не только крылатых ракет Tomahawk, но и наземных пусковых систем Typhon – мобильных установок, способных избивать на сотни километров. Конечно, Трамп может и не согласиться, но и согласиться. Путин прекрасно понимает, что Трамп способен на нестандартные решения. Именно поэтому ему так важно поговорить еще до встречи Трампа с Зеленским в Белом доме", – отметил парламентарий.

Он продолжает, вторая причина обеспокоенности путина – нефть. Как пишет Reuters, Индия уже сократила закупки российской нефти на 50%. США давят – и через Моде, и через Китай. Нефтяные доходы России упали на 20%, удары по НПЗ продолжаются, дефицит горючего растет. Без Индии – для путина это будет крушение. Поэтому неудивительно, что он мгновенно согласился на встречу с Трампом в Будапеште – без затягиваний и прелюдий, как это было раньше.

"Но важно: и Трамп сейчас не захочет повторения Аляски, чтобы уехать с пустым разговором. В Кремле это тоже отлично понимают. Отказать Трампу будет сложно. А значит, есть шанс дожать путина. И, возможно, наконец-то открыть путь к миру", – констатировал Алексей Гончаренко.

