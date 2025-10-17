Москва хоче задобрити Трампа: шо пропонує збудувати Кремль, щоб увіковічнити президентів РФ та США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати "тунель Путіна – Трампа" між РФ та США. Як інформує портал "Коментарі", про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
За його словами, вартість проєкту становила б понад 65 млрд дол., але технології компанії The Boring Company, що належить Маску, можуть знизити витрати до менш ніж 8 млрд. Дмитрієв також стверджує, що "тунель Путіна – Трампа" може бути завершений за приблизно 8 років.
За словами Дмитрієва, очолюваний ним Російський фонд прямих інвестицій вже інвестував та побудував перший в історії залізничний міст між Росією та Китаєм. Він зазначив, що настав час зробити більше та вперше в історії людства з’єднати континенти — Росію та США.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Кирило Дмитрієв звинуватив Велику Британію та країни Євросоюзу у небажані до миру. Про це російський чиновник написав на своїй сторінці у соцмережі.