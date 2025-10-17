Москва хоче задобрити Трампа: шо пропонує збудувати Кремль, щоб увіковічнити президентів РФ та США

Спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати "тунель Путіна – Трампа" між РФ та США. Як інформує портал "Коментарі", про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Ілоне Маску, уявіть, що США та Росію, Америку та Афроєвразію з’єднує „тунель Путіна – Трампа“ – 70-мильна лінія, яка символізує єдність", — йдеться у заяві Дмитрієва.

За його словами, вартість проєкту становила б понад 65 млрд дол., але технології компанії The Boring Company, що належить Маску, можуть знизити витрати до менш ніж 8 млрд. Дмитрієв також стверджує, що "тунель Путіна – Трампа" може бути завершений за приблизно 8 років.

"Тунель Путіна – Трампа через залізничне та вантажне сполучення відкриває спільні можливості для освоєння ресурсів. Спільні проєкти США та Росії створюють робочі місця, стимулюють економіку. РФПІ та наш Арктичний фонд разом з нашими міжнародними партнерами фінансують тунель, заощаджуючи мільярди завдяки ефективності The Boring Company", — йдеться у дописі посадовця.

За словами Дмитрієва, очолюваний ним Російський фонд прямих інвестицій вже інвестував та побудував перший в історії залізничний міст між Росією та Китаєм. Він зазначив, що настав час зробити більше та вперше в історії людства з’єднати континенти — Росію та США.

"Давайте разом побудуємо майбутнє!", — закликав Маска спецпредставник російського диктатора.

