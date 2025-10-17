Спецпредставник російського президента-диктатора Кирило Дмитрієв звинуватив Велику Британію та країни Євросоюзу у небажані до миру. Про це російський чиновник написав на своїй сторінці у соцмережі.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Дмитрієв, забувши про небажання російського диктатора припинити війну, цинічно звинуватив лідерів Великої Британії та ЄС, яких він назвав “підбурювачами війни” у “дуже й дуже наполегливих спробах зірвати перспективи миру”.

Натомість російський посадовець вихвалився результатами розмови між американським президентом Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. За словами Дмитрієва, вона була “позитивною та продуктивною”.

“Але діалог, мир і співпраця між США та Росією переможуть”, — зухвало заявив Кирило Дмитрієв.

Україна та Росія не готові укласти мирну угоду, незважаючи на "енергійну дипломатію" президента США Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю газеті Newsmax заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

Віце-президент США зазначив, що війна між Росією та Україною триває, незважаючи на місяці переговорів, оскільки жодна зі сторін не бажає досягти мирної угоди.

"Енергічна дипломатія президента Сполучених Штатів не може змусити людей перейти кордон дистанції в один ярд, зрештою мають бути дві сторони, які готові укласти угоду", — вважає він.

Джей Ді Венс зазначив, що США продовжать виконувати непросту роботу, намагаючись принести мир в Україну, але на цьому етапі росіяни та українці просто не готові укласти мирну угоду.






