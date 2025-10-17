Спецпредставитель российского президента-диктатора Кирилл Дмитриев обвинил Великобританию и страны Евросоюза в нежелании мира. Об этом российский чиновник написал на своей странице в соцсети.

Дмитриев, забыв о нежелании российского диктатора прекратить войну, цинично обвинил лидеров Великобритании и ЕС, которых он назвал "подстрекателями войны" в "очень упорных попытках сорвать перспективы мира".

В то же время российское чиновник хвастался результатами разговора между американским президентом Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным. По словам Дмитриева, она была "положительной и продуктивной".

"Но диалог, мир и сотрудничество между США и Россией победят", — дерзко заявил Кирилл Дмитриев.

Украина и Россия не готовы заключить мирное соглашение, несмотря на "энергичную дипломатию" президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью газете Newsmax заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США отметил, что война между Россией и Украиной продолжается, несмотря на месяцы переговоров, поскольку ни одна из сторон не желает достичь мирного соглашения.

"Энергическая дипломатия президента Соединенных Штатов не может заставить людей перейти границу дистанции в один ярд, в конце концов, должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение", — считает он.

Джей Ди Вэнс отметил, что США продолжат выполнять непростую работу, пытаясь принести мир в Украину, но на этом этапе россияне и украинцы просто не готовы заключить мирное соглашение.

