Москва хочет задобрить Трампа: что предлагает построить Кремль, чтобы увековечить президентов РФ и США

Кравцев Сергей
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предлагает американскому бизнесмену Илону Маску построить "тоннель Путина – Трампа" между РФ и США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российское чиновник написал в соцсети X 16 октября.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, стоимость проекта составила бы более 65 млрд долл., но технологии принадлежащей Маске компании The Boring Company могут снизить расходы до менее 8 млрд. Дмитриев также утверждает, что "тоннель Путина – Трампа" может быть завершен за примерно 8 лет.
По словам Дмитриева, возглавляемый им Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он отметил, что пора сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты — Россию и США.
