Москва хочет задобрить Трампа: что предлагает построить Кремль, чтобы увековечить президентов РФ и США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предлагает американскому бизнесмену Илону Маску построить "тоннель Путина – Трампа" между РФ и США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российское чиновник написал в соцсети X 16 октября.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Илон Маску, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет „тоннель Путина – Трампа“ – 70-мильная линия, символизирующая единство", — говорится в заявлении Дмитриева.

По его словам, стоимость проекта составила бы более 65 млрд долл., но технологии принадлежащей Маске компании The Boring Company могут снизить расходы до менее 8 млрд. Дмитриев также утверждает, что "тоннель Путина – Трампа" может быть завершен за примерно 8 лет.

"Тоннель Путина – Трампа через железнодорожное и грузовое сообщение открывает общие возможности для освоения ресурсов. Совместные проекты США и России создают рабочие места, стимулируют экономику. РФПИ и наш Арктический фонд вместе с нашими международными партнерами финансируют тоннель, экономя миллиарды благодаря эффективности The Boring Company", — говорится в сообщении чиновника.

По словам Дмитриева, возглавляемый им Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он отметил, что пора сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты — Россию и США.

"Давайте вместе построим будущее!", – призвал Маска спецпредставитель российского диктатора.

