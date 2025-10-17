logo

BTC/USD

105632

ETH/USD

3775.3

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Москва хочет задобрить Трампа: что предлагает построить Кремль, чтобы увековечить президентов РФ и США
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва хочет задобрить Трампа: что предлагает построить Кремль, чтобы увековечить президентов РФ и США

В России возникла безумная идея после разговора президентов

17 октября 2025, 14:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предлагает американскому бизнесмену Илону Маску построить "тоннель Путина – Трампа" между РФ и США. Как сообщает портал "Комментарии", об этом российское чиновник написал в соцсети X 16 октября.

Москва хочет задобрить Трампа: что предлагает построить Кремль, чтобы увековечить президентов РФ и США

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Илон Маску, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет „тоннель Путина – Трампа“ – 70-мильная линия, символизирующая единство", — говорится в заявлении Дмитриева.

По его словам, стоимость проекта составила бы более 65 млрд долл., но технологии принадлежащей Маске компании The Boring Company могут снизить расходы до менее 8 млрд. Дмитриев также утверждает, что "тоннель Путина – Трампа" может быть завершен за примерно 8 лет.

"Тоннель Путина – Трампа через железнодорожное и грузовое сообщение открывает общие возможности для освоения ресурсов. Совместные проекты США и России создают рабочие места, стимулируют экономику. РФПИ и наш Арктический фонд вместе с нашими международными партнерами финансируют тоннель, экономя миллиарды благодаря эффективности The Boring Company", — говорится в сообщении чиновника.

По словам Дмитриева, возглавляемый им Российский фонд прямых инвестиций уже инвестировал и построил первый в истории железнодорожный мост между Россией и Китаем. Он отметил, что пора сделать больше и впервые в истории человечества соединить континенты — Россию и США.

"Давайте вместе построим будущее!", – призвал Маска спецпредставитель российского диктатора.

Читайте на портале "Комментарии" — Кирилл Дмитриев обвинил Великобританию и страны Евросоюза в нежелании к миру. Об этом российский чиновник написал на своей странице в соцсети.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости