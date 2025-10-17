logo

BTC/USD

105363

ETH/USD

3773.26

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Будапеште такой номер не пройдет: каким разговором об Украине Путин разозлил Трампа на Аляске
commentss НОВОСТИ Все новости

В Будапеште такой номер не пройдет: каким разговором об Украине Путин разозлил Трампа на Аляске

Путин устроил Трампу историческую тираду на Аляске

17 октября 2025, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Во время встречи на Аляске глава Кремля Владимир Путин рассказывал президенту США Дональду Трампу о князе Ярославе Мудром и гетмане Богдане Хмельницком. Несмотря на попытки американского лидера перевести разговор в другое русло, хозяин Кремля продолжал наводить исторические параллели. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times.

В Будапеште такой номер не пройдет: каким разговором об Украине Путин разозлил Трампа на Аляске

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в начале встречи Путин сразу отклонил предложение США об отмене санкций в обмен на прекращение огня и заявил, что примет только капитуляцию Украины.

После этого Путин вел себя так, будто именно Россия сегодня вправе диктовать условия и произнес "бессодержательную историческую тираду".

Очевидцы утверждают, что Трамп был ошеломлен. Президент США несколько раз "повысил голос" и в какой-то момент "даже пригрозил уйти".

Наконец, Дональд Трамп сократил встречу и отменил запланированный обед с Путиным, на котором делегации должны были обсудить экономическое сотрудничество.

Читайте на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко назвал минимум два важных момента, красноречиво указывающих на то, что сейчас как никогда может быть объявлено, если не о прекращении войны, то о заморозке боевых действий.

Также издание "Комментарии" сообщало – спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предлагает американскому бизнесмену Илону Маску построить "тоннель Путина – Трампа" между РФ и США. Как информирует портал "Комментарии", об этом российское чиновник написал в соцсети X 16 октября.

"Илон Маску, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет „тоннель Путина – Трампа“ – 70-мильная линия, символизирующая единство", — говорится в заявлении Дмитриева.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/7af3b49e-c4da-405b-8199-3e12957b78c2
Теги:

Новости

Все новости