В Будапеште такой номер не пройдет: каким разговором об Украине Путин разозлил Трампа на Аляске

Во время встречи на Аляске глава Кремля Владимир Путин рассказывал президенту США Дональду Трампу о князе Ярославе Мудром и гетмане Богдане Хмельницком. Несмотря на попытки американского лидера перевести разговор в другое русло, хозяин Кремля продолжал наводить исторические параллели. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Financial Times.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что в начале встречи Путин сразу отклонил предложение США об отмене санкций в обмен на прекращение огня и заявил, что примет только капитуляцию Украины.

После этого Путин вел себя так, будто именно Россия сегодня вправе диктовать условия и произнес "бессодержательную историческую тираду".

Очевидцы утверждают, что Трамп был ошеломлен. Президент США несколько раз "повысил голос" и в какой-то момент "даже пригрозил уйти".

Наконец, Дональд Трамп сократил встречу и отменил запланированный обед с Путиным, на котором делегации должны были обсудить экономическое сотрудничество.

