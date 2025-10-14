Трамп зізнався, що йому не подобаються два світові лідери: стало відомо, хто вони

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобаються двоє політиків. Хоч американський лідер не розкрив імена лідерів держав, однак його заяви та поведінка під час мирного саміту в Єгипті, присвяченого завершенню війни в Газі, показує, що це могли бути президент Франції Емманюель Макрон та президент Норвегії Йонас Гар Стере.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами та політичними лідерами у Шарм-ель-Шейху, Дональд Трамп заявив про двох світових лідерів, які йому зовсім не подобаються, хоча і відмовився прямо назвати їхні імена.

"Я знаю багатьох із вас так довго. Ви мої друзі, ви чудові люди. У мене є двоє, які мені особливо не подобаються, але я не скажу вам, хто саме", — сказав Трамп до присутніх світових лідерів, які стояли за ним.

Як пише Daily Mail, один із моментів промови Трапа явно натякав на президента Норвегії Йонаса Гара Стере. Коли американський лідер прочитав назву країни у списку учасників мирного саміту, він не сказав слова похвали, як це робив іншим лідерам, а лиш промовив: "У нас є Норвегія. Норвегія, що сталося?".

Це може бути реакцією Трампа на рішення Норвегії вручити цьогорічну Нобелівську премію миру лідерці венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо, яке Білий дім сприйняв неоднозначно.

Інший незручний момент стався під час рукостискання Трампа з президентом Франції Емманюелем Макроном, коли на камери потрапила напружена сцена. Читачка по губах Нікола Гіклінг стверджує, що Трамп звернувся до Макрона словами: "Ви щирі?", на що той швидко відповів: "Звичайно". Тоді Трамп стиснув його руку міцніше, підтягнув до себе та додав: "Добре, тепер я хочу знати чому, ви мене поранили. Я вже знаю". Однак, про що конкретно говорили лідери невідомо.

Натомість Трамп продемонстрував теплі стосунки з лідерами, які традиційно підтримують його, зокрема президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

