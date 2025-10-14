Ердоган дорікнув Мелоні через її погану звичку: несподівана відповідь прем’єрки Італії

Під час мирного саміту в Єгипті, присвяченого врегулюванню війни в Газі, між лідерами Туреччини, Італії та Франції відбулася несподівано жвава розмова. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звернувся до прем’єрки Італії Джорджі Мелоні з доволі особистим проханням.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел

Реджеп Ердоган під час розмови з Джорджею Мелоні закликав італійську прем'єрку перестати курити.

"Ти маєш чудовий вигляд, але я хочу змусити тебе кинути палити", — сказав Ердоган.

Поруч стояв президент Франції Емманюель Макрон, який почувши докір турецького лідера пожартував, що "Це неможливо!".

Сама ж Мелоні відповіла з притаманним їй гумором на прохання Ердогана.

"Я знаю, я знаю… Але якщо я кину, можу стати менш приємною. Не хочу нікого вбивати", — сказала Мелоні, що викликало сміх серед лідерів країн.

Як зазначає Politico, Джорджа Мелоні раніше вже розповідала про свою погану звичку щодо куріння. У своїй книзі "La versione di Giorgia" вона зізналася, що повернулася до цигарок після 13 років перерви. Також Мелоні відверто зізналася, що куріння часом допомагає їй налагоджувати неформальні стосунки з колегами на міжнародній арені, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

