Ердоган дорікнув Мелоні через її погану звичку: несподівана відповідь прем'єрки Італії
Ердоган дорікнув Мелоні через її погану звичку: несподівана відповідь прем’єрки Італії

Реджеп Ердоган попросив Джорджу Мелоні кинути палити. Її відповідь розсмішила Емманюеля Макрона та інших світових лідерів.

14 жовтня 2025, 08:50
Під час мирного саміту в Єгипті, присвяченого врегулюванню війни в Газі, між лідерами Туреччини, Італії та Франції відбулася несподівано жвава розмова. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звернувся до прем’єрки Італії Джорджі Мелоні з доволі особистим проханням.

Ердоган дорікнув Мелоні через її погану звичку: несподівана відповідь прем’єрки Італії

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел

Реджеп Ердоган під час розмови з Джорджею Мелоні закликав італійську прем'єрку перестати курити.

"Ти маєш чудовий вигляд, але я хочу змусити тебе кинути палити", — сказав Ердоган.

Поруч стояв президент Франції Емманюель Макрон, який почувши докір турецького лідера пожартував, що "Це неможливо!".

Сама ж Мелоні відповіла з притаманним їй гумором на прохання Ердогана.

"Я знаю, я знаю… Але якщо я кину, можу стати менш приємною. Не хочу нікого вбивати", — сказала Мелоні, що викликало сміх серед лідерів країн.

Як зазначає Politico, Джорджа Мелоні раніше вже розповідала про свою погану звичку щодо куріння. У своїй книзі "La versione di Giorgia" вона зізналася, що повернулася до цигарок після 13 років перерви. Також Мелоні відверто зізналася, що куріння часом допомагає їй налагоджувати неформальні стосунки з колегами на міжнародній арені, зокрема з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про заяву президента США Дональда Трампа, який сказав, що Ердоган може допомогти закінчити війну в Україні. Як пояснив американський лідер, його поважає російський диктатор Володимир Путін, а також він сам.

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок, коли у Джорджі Мелоні помітили дивну поведінку під час саміту НАТО.



Джерело: https://www.politico.eu/article/recep-tayyip-erdogan-wants-giorgia-meloni-to-stop-smoking-but-emmanuel-macron-thinks-its-a-lost-bet/
