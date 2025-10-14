logo

Главная Новости Общество события Эрдоган упрекнул Мелони из-за ее плохой привычки: неожиданный ответ премьера Италии
commentss НОВОСТИ Все новости

Эрдоган упрекнул Мелони из-за ее плохой привычки: неожиданный ответ премьера Италии

Реджеп Эрдоган попросил Джорджу Мелони бросить курить. Ее ответ рассмешил Эмманюэля Макрона и других мировых лидеров.

14 октября 2025, 08:50
Автор:
avatar

Slava Kot

В ходе мирного саммита в Египте, посвященного урегулированию войны в Газе, между лидерами Турции, Италии и Франции состоялся неожиданно оживленный разговор. Президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к премьеру Италии Джордже Мелони с довольно личной просьбой.

Эрдоган упрекнул Мелони из-за ее плохой привычки: неожиданный ответ премьера Италии

Премьер Италии Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган во время разговора с Джорджей Мелони призвал итальянский премьер перестать курить.

"У тебя прекрасный вид, но я хочу заставить тебя бросить курить", — сказал Эрдоган.

Рядом стоял президент Франции Эмманюэль Макрон, который услышав упрек турецкого лидера, пошутил, что "Это невозможно!".

Сама же Мелони ответила с присущим ей юмором на просьбу Эрдогана.

"Я знаю, я знаю… Но если я брошу, могу стать менее приятной. Не хочу никого убивать", — сказала Мелони, что вызвало смех среди лидеров стран.

Как отмечает издание Politico, Джорджа Мелони ранее уже рассказывала о своей вредной привычке курения. В своей книге "La versione di Giorgia" она призналась, что вернулась к сигаретам после 13 лет перерыва. Также Мелони откровенно призналась, что курение иногда помогает ей налаживать неформальные отношения с коллегами на международной арене, в том числе с президентом Туниса Каисом Саидом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Эрдоган может помочь закончить войну в Украине. Как пояснил американский лидер, его уважает российский диктатор Владимир Путин и он сам.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае, когда у Джорджи Мелони заметили странное поведение во время саммита НАТО.



Источник: https://www.politico.eu/article/recep-tayyip-erdogan-wants-giorgia-meloni-to-stop-smoking-but-emmanuel-macron-thinks-its-a-lost-bet/
