Макрон через Трампа потрапив у курйозний випадок у Нью-Йорку (ВІДЕО)

У центрі Нью-Йорка стався курйозний випадок за участю президента Франції Емманюеля Макрона та кортежу президента США Дональда Трампа. Після виступу в штаб-квартирі ООН французький лідер опинився заблокованим на вулиці через проїзд американського президентського кортежу.

Кортеж Трампа заблокував Макрона у Нью-Йорку. Фото з відкритих джерел

22 вересня Емманюель Макрон виступив напередодні відкриття 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, де оголосив про визнання Францією Держави Палестина. Після промови французький президент вийшов з будівлі та зіткнувся з перекритою вулицею через рух кортежу Дональда Трампа у Нью-Йорку.

Після кількох спроб Макрона прорватися, американська поліція пояснила ситуацію.

"Вибачте, пане президенте, але зараз усе заблоковано", — повідомив офіцер, сигналізуючи про наближення кортежу Трампа.

Макрон вирішив подзвонити Трампу, аби вирішити курйозний випадок у який він потрапив.

За повідомленнями місцевих журналістів, президент Франції пожалівся американському лідеру.

"Вгадай що, я зараз чекаю на вулиці, бо через тебе все перекрито", — сказав Макрон Трампу під час телефонної розмови.

Через кілька хвилин поліція дозволила рух лише пішоходів. Президент Франції був змушений продовжити телефонну розмову прямо посеред вулиці, намагаючись дістатися до посольства Франції пішки.

