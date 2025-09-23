Макрон из-за Трампа попал в курьезный случай в Нью-Йорке (ВИДЕО)

Кортеж Трампа заблокировал Макрона в Нью-Йорке. Фото из открытых источников

В центре Нью-Йорка произошел курьезный случай с участием президента Франции Эмманюэля Макрона и кортежа президента США Дональда Трампа. После выступления в штаб-квартире ООН французский лидер оказался заблокирован на улице из-за проезда американского президентского кортежа.

22 сентября Эмманюэль Макрон выступил в преддверии открытия 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где объявил о признании Францией Государства Палестина. После речи французский президент вышел из здания и столкнулся с перекрытой улицей из-за движения кортежа Дональда Трампа в Нью-Йорке.

После нескольких попыток Макрона прорваться американская полиция объяснила ситуацию.

"Извините, господин президент, но сейчас все заблокировано", — сообщил офицер, сигнализируя о приближении кортежа Трампа.

Макрон решил позвонить Трампу, чтобы решить курьезный случай, в который он попал.

По сообщениям местных журналистов, президент Франции пожаловался американскому лидеру.

"Угадай, что? Я сейчас жду на улице, потому что из-за тебя все перекрыто", — сказал Макрон Трампу во время телефонного разговора.

Через несколько минут полиция разрешила движение только для пешеходов. Президент Франции был вынужден продолжить телефонный разговор прямо посреди улицы, пытаясь добраться пешком до посольства Франции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об инциденте, когда в США мужчина "атаковал" вертолет президента.

Также "Комментарии" писали о курьезном случае на государственном визите Трампа в Великобритании. Лошадь сделала кучу из дерьма перед ногами президента США и короля Чарльза.