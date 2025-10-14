logo

Трамп признался, что ему не нравятся два мировых лидера: стало известно, кто они

Дональд Трамп признался, что не любит двух политиков. Вероятно, речь шла о президенте Норвегии Йонасе Гар Стере и президенте Франции Эмманюэле Макроне.

14 октября 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся двое политиков. Хотя американский лидер не раскрыл имена лидеров государств, однако его заявления и поведение во время мирного саммита в Египте, посвященного завершению войны в Газе, показывает, что это могли быть президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Норвегии Йонас Гар Стере.

Трамп признался, что ему не нравятся два мировых лидера: стало известно, кто они

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Выступая перед журналистами и политическими лидерами в Шарм-эль-Шейхе, Дональд Трамп заявил о двух мировых лидерах, которые ему совсем не нравятся, хотя и отказался прямо назвать их имена.

"Я знаю многих из вас так долго. Вы мои друзья, вы замечательные люди. У меня есть двое, которые мне особенно не нравятся, но я не скажу вам, кто именно", — сказал Трамп стоящим за ним присутствующим мировым лидерам.

Как пишет Daily Mail, один из моментов речи Трапа явно намекал на президента Норвегии Йонаса Гара Стере. Когда американский лидер прочитал название страны в списке участников мирного саммита, он не сказал слова похвалы, как это делал другим лидерам, а лишь сказал: "У нас есть Норвегия. Что произошло?".

Это может быть реакцией Трампа на решение Норвегии вручить Нобелевскую премию мира в этом году лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корини Мачадо, которое Белый дом воспринял неоднозначно.

Другой неловкий момент произошел во время рукопожатия Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда на камеры попала напряженная сцена. Читательница по губам Никола Хиклинг утверждает, что Трамп обратился к Макрону словами: "Вы искренни?", на что тот быстро ответил: "Конечно". Тогда Трамп сжал его руку крепче, подтянул к себе и добавил: "Хорошо, теперь я хочу знать почему, вы меня ранили. Я уже знаю". Однако о чем конкретно говорили лидеры неизвестно.

Вместо этого, Трамп продемонстрировал теплые отношения с лидерами, которые традиционно поддерживают его, в частности президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как Макрон из-за Трампа попал в курьезный случай в Нью-Йорке.

Также "Комментарии" писали, что Эрдоган упрекнул Мелони из-за ее плохой привычки на мирном саммите, а в ответ получил неожиданное заявление премьера Италии.



Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15189369/Donald-Trump-tells-crowds-world-leaders-doesnt-like-teases-are.html
