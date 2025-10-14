Трамп признался, что ему не нравятся два мировых лидера: стало известно, кто они

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравятся двое политиков. Хотя американский лидер не раскрыл имена лидеров государств, однако его заявления и поведение во время мирного саммита в Египте, посвященного завершению войны в Газе, показывает, что это могли быть президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Норвегии Йонас Гар Стере.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Выступая перед журналистами и политическими лидерами в Шарм-эль-Шейхе, Дональд Трамп заявил о двух мировых лидерах, которые ему совсем не нравятся, хотя и отказался прямо назвать их имена.
Как пишет Daily Mail, один из моментов речи Трапа явно намекал на президента Норвегии Йонаса Гара Стере. Когда американский лидер прочитал название страны в списке участников мирного саммита, он не сказал слова похвалы, как это делал другим лидерам, а лишь сказал: "У нас есть Норвегия. Что произошло?".
Это может быть реакцией Трампа на решение Норвегии вручить Нобелевскую премию мира в этом году лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корини Мачадо, которое Белый дом воспринял неоднозначно.
Другой неловкий момент произошел во время рукопожатия Трампа с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, когда на камеры попала напряженная сцена. Читательница по губам Никола Хиклинг утверждает, что Трамп обратился к Макрону словами: "Вы искренни?", на что тот быстро ответил: "Конечно". Тогда Трамп сжал его руку крепче, подтянул к себе и добавил: "Хорошо, теперь я хочу знать почему, вы меня ранили. Я уже знаю". Однако о чем конкретно говорили лидеры неизвестно.
Вместо этого, Трамп продемонстрировал теплые отношения с лидерами, которые традиционно поддерживают его, в частности президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
