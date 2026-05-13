Трамп прилетів у КНР без головного козиря: про що будуть домовлятися у Пекіні

Вперше за 9 років (з 2017 року) президент США відвідує КНР. Разом з Трампом туди полетіли також найбагатша людина світу Ілон Маск та уже екс-керівник Apple Тім Кук. Всі вони мають великий бізнес в КНР і зв'язки особисто з Сі. Про це розповів політичний експерт та оглядач Євгеній Прокопишин.

Експерт розповідає, Дональд Трамп відкладав цей візит майже всю весну, бо хотів летіти до Сі Цзіньпіна з "козирними катами" у вигляді контролю над Панамським каналом, захоплених Венесуели та Ірану і контролю над нафтою (Ормузька протока, Іран, Венесуела). Але, з усього цього вийшло лише по Панамі та в більшій мірі по Венесуелі, а от з Іраном вийшов повний провал, хоча це було ключовою "картою". Але далі переносити зустріч уже неможливо було, тому довелось летіти хоча б з цим.

На думку експерта, Маск та Кук напевно взяті, як додаткові "карти", але не козирні, хоча й досить сильні, щоб хоча б частково перекрити втрату "іранського козиря", який навпаки використає Сі.

"На перемовинах будуть вирішувати долю Близького Сходу, Тайваню, світової торгівлі і, можливо, питання російсько-української війни також трішки обговорять", – вважає аналітик.

