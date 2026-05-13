Питання закінчення війни: Зеленський розповів про розмову Трампа та Сі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США у питанні завершення війни та сподівається, що американський президент Дональд Трамп під час візиту до Китаю обговорить з Сі Цзіньпіном російсько-українську війну.

Зеленський закликав Трампа порушити тему війни в Україні. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Бухарестської дев’ятки" прокоментував зустріч Трампа та Сі. За словами президента, Київ продовжує дипломатичні зусилля та покладає надії на міжнародний тиск на Росію.

"Ми на постійному зв’язку з нашими американськими партнерами, вдячні їм і розраховуємо, що питання закінчення війни Росії проти України буде піднято зараз також – поки президент США буде у Китаї", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не відмовляється від дипломатичного шляху врегулювання війни, однак ключовим елементом залишається посилення тиску на Кремль. Зеленський вказує, що головним чином йдеться про санкції, міжнародну ізоляцію Росії та підтримку українських оборонних можливостей.

"Санкції працюють, наші далекобійні спроможності працюють і кожна форма вашого тиску працює", — додав президент.

Заява Зеленського пролунала на тлі візиту Трампа до Китаю, де американський президент проводить переговори з Сі Цзіньпіном щодо торгівлі, енергетики та ситуації навколо Тайваню. Напередодні поїздки Трамп також заявив журналістам, що, на його думку, війна в Україні "дуже близька" до завершення.

