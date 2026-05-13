Президент Румунії відреагував на заяви Путіна про наближення кінця війни

Президент Румунії Нікушор Дан відреагував на заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито наближення завершення війни проти України. Румунський лідер наголосив, що дії Росії на фронті та її зовнішня політика не свідчать про реальне прагнення до миру.

Нікушор Дан. Фото з відкритих джерел

Нікушор Дан під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Бухаресті заявив, що попри заяви Кремля, Москва продовжує вести бойові дії та посилювати тиск на Україну. За його словами, останні кроки Росії демонструють протилежне до того, про що публічно говорить Володимир Путін.

"Але в останні дні ми бачимо, що Росія й надалі веде війну, хоча оголосила і задекларувала, що хоче її припинити. Усі російські військові стратегії не демонструють жодного прагнення до миру на європейському континенті, і ми реагуємо на це як у двосторонній співпраці, так і в межах НАТО чи Євросоюзу", – заявив Дан.

Румунський лідер також звернув увагу на економічні проблеми Росії, зазначивши, що країна перебуває у складному становищі. Однак, навіть така ситуація в РФ не змінила позицію Кремля щодо війни проти України.

"Я міг би ще додати до цього гібридну війну, яку переживає кожен із нас. Ми бачимо, що це триває, і не спостерігаємо ознак якогось прагнення до миру", — додав Дан.

Заява Дана пролунала після слів Путіна 9 травня, коли очільник Кремля заявив, що війна між Росією та Україною нібито "наближається до завершення". При цьому російський лідер звинуватив Захід у небажанні визнавати це через політику протистояння з Москвою.

