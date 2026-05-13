Президент Румынии отреагировал на заявления Путина о приближающемся конце войны

Президент Румынии Никушор Дан отреагировал на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы приближающемся завершении войны против Украины. Румынский лидер подчеркнул, что действия России на фронте и ее внешняя политика не свидетельствуют о реальном стремлении к миру.

Никушор Дан. Фото из открытых источников

Никушор Дан во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Бухаресте заявил, что, несмотря на заявления Кремля, Москва продолжает вести боевые действия и усиливать давление на Украину. По его словам, последние шаги России демонстрируют противоположное тому, о чем публично говорит Владимир Путин.

"Но в последние дни мы видим, что Россия и дальше ведет войну, хотя объявила и задекларировала, что хочет ее прекратить. Все российские военные стратегии не демонстрируют никакого стремления к миру на европейском континенте, и мы реагируем на это как в двустороннем сотрудничестве, так и в рамках НАТО или Евросоюза", — заявил Дан.

Румынский лидер также обратил внимание на экономические проблемы России, отметив, что страна находится в сложном положении. Однако даже такая ситуация в РФ не изменила позицию Кремля по отношению к войне против Украины.

"Я мог бы еще добавить к этому гибридную войну, которую переживает каждый из нас. Мы видим, что это продолжается, и не наблюдаем признаков какого-либо стремления к миру", — добавил Дан.

Заявление Дана прозвучало после слов Путина 9 мая, когда глава Кремля заявил, что война между Россией и Украиной якобы "приближается к завершению". При этом российский лидер обвинил Запад в нежелании признавать это из-за политики противостояния с Москвой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле объяснили слова Путина о приближающемся конце войны.

Также "Комментарии" писали, что в Москве выдвинули ультиматум Украине. Какой приказ требует от Зеленского для разговора с Путиным.