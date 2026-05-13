Главная Новости Общество Война с Россией Вопрос окончания войны: Зеленский рассказал о разговоре Трампа и Си
Вопрос окончания войны: Зеленский рассказал о разговоре Трампа и Си

Зеленский заявил, что надеется на обсуждение завершения войны в ходе переговоров Трампа и Си.

13 мая 2026, 15:00
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США по вопросу завершения войны и надеется, что американский президент Дональд Трамп во время визита в Китай обсудит с Си Цзиньпином российско-украинскую войну.

Зеленский призвал Трампа поднять тему войны в Украине. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Бухарестской девятки" прокомментировал встречу Трампа и Си. По словам президента, Киев продолжает дипломатические усилия и надеется на международное давление на Россию.

"Мы на постоянной связи с нашими американскими партнерами, благодарны им и рассчитываем, что вопрос окончания войны России против Украины будет поднят сейчас также – пока президент США будет в Китае", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не отказывается от дипломатического пути урегулирования войны, однако ключевым элементом остается усиление давления на Кремль. Зеленский указывает, что главным образом речь идет о санкциях, международной изоляции России и поддержке украинских оборонных возможностей.

"Санкции работают, наши дальнобойные возможности работают и каждая форма вашего давления работает", — добавил президент.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне визита Трампа в Китай, где американский президент проводит переговоры с Си Цзиньпином по торговле, энергетике и ситуации вокруг Тайваня. В преддверии поездки Трамп также заявил журналистам, что, по его мнению, война в Украине "очень близка" к завершению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Румынии отреагировал на заявления Путина о приближающемся конце войны.

Также "Кометнари" писали, что в Кремле выдвинули ультиматум и требуют от Зеленского издать приказ, который откроет путь для разговора с Путиным.



