Вопрос окончания войны: Зеленский рассказал о разговоре Трампа и Си

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку США по вопросу завершения войны и надеется, что американский президент Дональд Трамп во время визита в Китай обсудит с Си Цзиньпином российско-украинскую войну.
Зеленский призвал Трампа поднять тему войны в Украине. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время выступления на саммите "Бухарестской девятки" прокомментировал встречу Трампа и Си. По словам президента, Киев продолжает дипломатические усилия и надеется на международное давление на Россию.
Президент подчеркнул, что Украина не отказывается от дипломатического пути урегулирования войны, однако ключевым элементом остается усиление давления на Кремль. Зеленский указывает, что главным образом речь идет о санкциях, международной изоляции России и поддержке украинских оборонных возможностей.
Заявление Зеленского прозвучало на фоне визита Трампа в Китай, где американский президент проводит переговоры с Си Цзиньпином по торговле, энергетике и ситуации вокруг Тайваня. В преддверии поездки Трамп также заявил журналистам, что, по его мнению, война в Украине "очень близка" к завершению.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Румынии отреагировал на заявления Путина о приближающемся конце войны.
Также "Кометнари" писали, что в Кремле выдвинули ультиматум и требуют от Зеленского издать приказ, который откроет путь для разговора с Путиным.