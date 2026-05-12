Трамп і Сі готуються до війни: перед яким вибором опиниться весь світ

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна у Пекіні офіційно пройде під гаслами миру та стабільності. Проте, як пише The New York Times, за дипломатичними заявами обидві сторони вже фактично готуються до затяжної економічної війни.

Трамп та Сі Цзіньпін.

За даними видання, Вашингтон та Пекін одночасно намагаються вести переговори та посилювати інструменти тиску один на одного. Йдеться не лише про мито та санкції, а й про боротьбу за технології, ланцюжки поставок та контроль над світовими ринками.

Останніми тижнями Китай дав зрозуміти, що більше не має наміру обмежуватися символічними відповідями на американський тиск. Пекін почав застосовувати нові юридичні механізми проти західного бізнесу. Зокрема, китайська влада заблокувала спробу компанії Meta придбати перспективний китайський стартап у сфері штучного інтелекту.

Крім того, Китай офіційно закріпив правила, що дозволяють карати іноземні компанії, які підтримують західні санкції або згортають діяльність у КНР. По суті, Пекін створює власну систему економічного тиску у відповідь обмеження США.

За останній рік протистояння двох наддержав різко загострилося. США та Китай запровадили взаємне мито, обмеження на постачання рідкісноземельних металів та критично важливих технологій, а також санкції проти великих промислових компаній.

Експерти попереджають: нинішня зустріч Трампа та Сі може стати ключовою для майбутнього світової економіки. Якщо сторони не домовляться хоча б про мінімальні обмеження використання економічного тиску, глобальний конфлікт ризикує вийти на новий рівень.

Аналітик компанії Control Risks Ендрю Гілхолм вважає, що Пекін уже готується до більш масштабного застосування контрзаходів проти США.

На цьому фоні найбільші міжнародні компанії дедалі частіше стикаються з жорстким вибором – орієнтуватися на китайський ринок або залишатися в американській системі впливу. Експерти попереджають: епоха глобального балансу між двома економічними велетнями стрімко закінчується.

