Трамп и Си готовятся к войне: перед каким выбором окажется весь мир
Трамп и Си готовятся к войне: перед каким выбором окажется весь мир

За разговорами о стабильности скрывается подготовка США и Китая к жесткому глобальному противостоянию

12 мая 2026, 08:45
Кравцев Сергей

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Пекине официально пройдет под лозунгами мира и стабильности. Однако, как пишет The New York Times, за дипломатическими заявлениями обе стороны уже фактически готовятся к затяжной экономической войне.

По данным издания, Вашингтон и Пекин одновременно пытаются вести переговоры и усиливать инструменты давления друг на друга. Речь идет не только о пошлинах и санкциях, но и о борьбе за технологии, цепочки поставок и контроль над мировыми рынками.

В последние недели Китай дал понять, что больше не намерен ограничиваться символическими ответами на американское давление. Пекин уже начал применять новые юридические механизмы против западного бизнеса. В частности, китайские власти заблокировали попытку компании Meta приобрести перспективный китайский стартап в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, Китай официально закрепил правила, позволяющие наказывать иностранные компании, которые поддерживают западные санкции или сворачивают деятельность в КНР. По сути, Пекин создает собственную систему экономического давления в ответ на ограничения США.

За последний год противостояние двух сверхдержав резко обострилось. США и Китай ввели взаимные пошлины, ограничения на поставки редкоземельных металлов и критически важных технологий, а также санкции против крупных промышленных компаний.

Эксперты предупреждают: нынешняя встреча Трампа и Си может стать ключевой для будущего мировой экономики. Если стороны не договорятся хотя бы о минимальных ограничениях в использовании экономического давления, глобальный конфликт рискует выйти на новый уровень.

Аналитик компании Control Risks Эндрю Гилхолм считает, что Пекин уже готовится к более масштабному применению контрмер против США.

На этом фоне крупнейшие международные компании все чаще сталкиваются с жестким выбором – ориентироваться на китайский рынок или оставаться в американской системе влияния. Эксперты предупреждают: эпоха глобального баланса между двумя экономическими гигантами стремительно заканчивается.

Источник: https://www.nytimes.com/2026/05/11/business/trump-xi-economic-warfare.html
