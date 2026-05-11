Россия все глубже попадает в экономическую зависимость от Китая. Центробанк РФ рекомендовал крупнейшим российским страховым компаниям передать перестрахование рисков поставок сжиженного природного газа в КНР китайским структурам. Фактически Москва отдает Пекину контроль над критически важным сегментом своего энергетического экспорта. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

После начала полномасштабной войны и введения санкций российские страховщики лишились доступа к западным рынкам и международным механизмам перестрахования. Собственных финансовых возможностей для покрытия рисков масштабных поставок СПГ в России недостаточно.

В результате Кремль оказался без альтернативы. Единственным реальным партнером остался Китай, теперь получающий мощный инструмент влияния на российский энергетический сектор. Контроль за страхованием означает контроль над логистикой, условиями транспортировки и даже возможностью осуществлять сами поставки.

Особенно опасно для Москвы, что Пекин не обязан сохранять нынешние условия. Китайские перестраховщики могут в любой момент повысить тарифы, сузить страховое покрытие или предъявить новые требования. В обмен Китай может потребовать дополнительных скидок на газ, уступок в стратегических проектах или других экономических бонусов.

Зависимость только усугубляется цифрами экспорта. В 2025 году импорт российского СПГ в Китай вырос на 18,3%. А уже в первом квартале 2026 года Россия поставила в КНР 1,4 миллиона тонн сжиженного газа – на 6,72% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Фактически Китай превратился для России в главный и почти безальтернативный рынок сбыта. И теперь Кремль рискует оказаться в ситуации, когда ключевые решения по российскому газу будут приниматься уже не в Москве, а в Пекине.

Читайте на портале "Комментарии" — друг Путина возвращается в большую игру: в Германии внезапно изменили позицию по переговорам с РФ.