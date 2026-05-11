Москва втратила останній важіль: що Кремль віддає під контроль Китаю

Росія змушена передати страхування поставок СПГ китайським компаніям - тепер Пекін може диктувати умови, ціни та правила гри

11 травня 2026, 11:40
Кравцев Сергей

Росія дедалі глибше потрапляє в економічну залежність від Китаю. Центробанк РФ рекомендував найбільшим російським страховим компаніям передати перестрахування ризиків поставок зрідженого природного газу до КНР китайським структурам. Фактично Москва віддає Пекіну контроль над критично важливим сегментом свого енергетичного експорту. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. 

Путін та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Після початку повномасштабної війни та запровадження санкцій російські страховики втратили доступ до західних ринків і міжнародних механізмів перестрахування. Власних фінансових можливостей для покриття ризиків масштабних поставок СПГ у Росії вже недостатньо.

У результаті Кремль опинився без альтернативи. Єдиним реальним партнером залишився Китай, який тепер отримує потужний інструмент впливу на російський енергетичний сектор. Контроль над страхуванням означає контроль над логістикою, умовами транспортування і навіть можливістю здійснювати самі поставки.

Особливо небезпечно для Москви те, що Пекін не зобов’язаний зберігати нинішні умови. Китайські перестраховики можуть у будь-який момент підвищити тарифи, звузити страхове покриття або висунути нові вимоги. В обмін Китай здатен вимагати додаткових знижок на газ, поступок у стратегічних проєктах чи інших економічних бонусів.

Залежність лише посилюється цифрами експорту. У 2025 році імпорт російського СПГ до Китаю зріс на 18,3%. А вже у першому кварталі 2026 року Росія поставила до КНР 1,4 мільйона тонн зрідженого газу – на 6,72% більше, ніж за аналогічний період торік.

Фактично Китай перетворився для Росії на головний і майже безальтернативний ринок збуту. І тепер Кремль ризикує опинитися у ситуації, коли ключові рішення щодо російського газу ухвалюватимуть уже не в Москві, а в Пекіні.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/moskva-zdala-strakhovyi-rynok-pekinu
