Трамп прилетел в КНР без главного козыря: о чем будут договариваться в Пекине

Впервые за 9 лет (с 2017 г.) президент США посещает КНР. Вместе с Трампом туда полетели также самый богатый человек мира Илон Маск и уже экс-руководитель Apple Тим Кук. Все они имеют большой бизнес в КНР и связи лично с Си. Об этом рассказал политический эксперт и обозреватель Евгений Прокопишин.

Эксперт рассказывает, Дональд Трамп откладывал этот визит почти всю весну, потому что хотел лететь в Си Цзиньпин с "козырными палачами" в виде контроля над Панамским каналом, захваченных Венесуэлой и Ираном и контроля над нефтью (Ормузский пролив, Иран, Венесуэла). Но, из всего этого вышло только по Панаме и в большей степени по Венесуэле, а вот с Ираном вышел полный провал, хотя это было ключевой "картой". Но дальше переносить встречу уже было невозможно, поэтому пришлось лететь хотя бы с этим.

По мнению эксперта, Маск и Кук наверняка взяты как дополнительные "карты", но не козырные, хотя и достаточно сильные, чтобы хотя бы частично перекрыть потерю "иранского козыря", который наоборот использует Си.

"На переговорах будут решать судьбу Ближнего Востока, Тайваня, мировой торговли и, возможно, вопросы российско-украинской войны также немного обсудят", — считает аналитик.

