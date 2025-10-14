Трамп озвучив Макрону зловісне попередження: що сказав

Під час мирного саміту в Єгипті президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон обмінялися напруженим рукостисканням і словами, які експертка із читання губ розшифрувала як "зловісне" попередження французькому лідеру.

Трамп та Макрон. Фото: YOAN VALAT/AFP/East News

13 жовтня кілька десятків світових лідерів зібралися в Єгипті на підписання історичної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Зокрема там зустрілися Макрон та Трамп.

Як стверджує читачка по губах Нікола Гіклінг привітання між президентом США і президентом Франції перетворилося на двобій невербальних натяків. За її розшифровкою, Трамп спочатку звернувся до Макрона з кількома питаннями.

"Приємно вас бачити, тож ви погодилися? … Ви щирі?" — сказав Трамп, а Макрон йому відповів "Звичайно".

За словами Гіклінг, після цього, Трамп заявив, що французький лідер його "поранив".

"Добре, тепер я хочу знати чому, ви мене поранили. Я вже знаю", — каже Трамп, а потім додає, що "Я завдаю болю лише тим, хто завдає болю іншим".

У відповідь на це Макрон вказує, що йому "доведеться це обміркувати", а Трамп, за словами експертки, попередив французького колегу: "Побачите, що станеться", і додав, "Я хотів би побачити, як ви це зробите".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп зізнався, що йому не подобаються два світові лідери. Один з них, ймовірно, Емманюель Макрон, тоді як іншим міг бути президент Норвегії Йонас Гар Стере.

Також "Коментарі" писали, що прем’єр Албанії Едді Рама висміяв Трампа через плутанину у війнах у присутності Макрона. Відео потрапило у соцмережі.