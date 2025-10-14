Трамп озвучив Макрону зловісне попередження: що сказав

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Під час мирного саміту в Єгипті президент США Дональд Трамп та президент Франції Емманюель Макрон обмінялися напруженим рукостисканням і словами, які експертка із читання губ розшифрувала як "зловісне" попередження французькому лідеру.
Трамп та Макрон. Фото: YOAN VALAT/AFP/East News
13 жовтня кілька десятків світових лідерів зібралися в Єгипті на підписання історичної угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Зокрема там зустрілися Макрон та Трамп.
Як стверджує читачка по губах Нікола Гіклінг привітання між президентом США і президентом Франції перетворилося на двобій невербальних натяків. За її розшифровкою, Трамп спочатку звернувся до Макрона з кількома питаннями.
За словами Гіклінг, після цього, Трамп заявив, що французький лідер його "поранив".
У відповідь на це Макрон вказує, що йому "доведеться це обміркувати", а Трамп, за словами експертки, попередив французького колегу: "Побачите, що станеться", і додав, "Я хотів би побачити, як ви це зробите".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дональд Трамп зізнався, що йому не подобаються два світові лідери. Один з них, ймовірно, Емманюель Макрон, тоді як іншим міг бути президент Норвегії Йонас Гар Стере.
Також "Коментарі" писали, що прем’єр Албанії Едді Рама висміяв Трампа через плутанину у війнах у присутності Макрона. Відео потрапило у соцмережі.