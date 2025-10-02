Прем’єр Албанії висміяв Трампа через плутанину у війнах (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама висміяв президента США Дональда Трампа через його останні плутані заяви про серію війн, які нібито зміг закінчити американський лідер. Через те що Трамп переплутав війну між Азербайджаном та Вірменією, назвавши останню Албанією, Рама закликав привітати його з закінчення військового конфлікту.

Еді Рама поглузував над Трампом

На полях 7-го саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені Еді Рама іронічно відзначив роль Трампа у "вирішенні конфлікту між Албанією та Азербайджаном", хоча насправді йшлося про Вірменію та Азербайджан.

Під час розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном та лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, албанський прем’єр закликав привітати його з закінченням війни.

"Ти повинен вибачитися перед нами, тому що не привітав нас за цю угоду, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном. Він доклав великих зусиль, він дуже багато працював над цим. Вам слід привітати Ільхама Алієва та мене. Трамп припинив конфлікт між нами", — сказав Рама до Макрона.

Камери зафіксували на відео цей курйозний випадок, а також реакцію Макрона та Алієва, які розсміялися з глузування над Трампом.

Раніше 79-річний Трамп під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що "врегулював конфлікт між Азербайджаном та Албанією", маючи на увазі вірмено-азербайджанський конфлікт. Через кілька днів він повторив аналогічну помилку.

Крім того, Трамп також приписавши собі зупинку війни між Камбоджею та Вірменією, а назву Азербайджану вимовляв неправильно назвавши країну "Абербайджан".

