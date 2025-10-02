Премьер Албании высмеял Трампа из-за путаницы в войнах (ВИДЕО)

Премьер-министр Албании Эди Рама высмеял президента США Дональда Трампа из-за его последних путаных заявлений о серии войн, которые якобы смог закончить американский лидер. Из-за того, что Трамп перепутал войну между Азербайджаном и Арменией, назвав последнюю Албанией, Рама призвал поздравить его с окончания военного конфликта.

Эдди Рама посмеялся над Трампом

На полях 7-го саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене Эди Рама иронически отметил роль Трампа в "разрешении конфликта между Албанией и Азербайджаном", хотя на самом деле речь шла о Армении и Азербайджане.

Во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым албанский премьер призвал поздравить его с окончанием войны.

"Ты должен извиниться перед нами, потому что не поздравил нас за это соглашение, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. Он приложил большие усилия, он очень много работал над этим. Вам следует поздравить Ильхама Алиева и меня. Трамп прекратил конфликт между нами", — сказал Рама Макрону.

Камеры зафиксировали на видео этот курьезный случай, а также реакцию Макрона и Алиева, рассмеявшихся над высмеиванием Трампа.

Ранее 79-летний Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что "урегулировал конфликт между Азербайджаном и Албанией", имея в виду армяно-азербайджанский конфликт. Спустя несколько дней он повторил аналогичную ошибку.

Кроме того, Трамп также приписал себе остановку войны между Камбоджей и Арменией, а название Азербайджана произносил неправильно назвав страну "Абербайджан".

