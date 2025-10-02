Премьер Албании высмеял Трампа из-за путаницы в войнах (ВИДЕО)

Рубрики
Премьер-министр Албании Эди Рама высмеял президента США Дональда Трампа из-за его последних путаных заявлений о серии войн, которые якобы смог закончить американский лидер. Из-за того, что Трамп перепутал войну между Азербайджаном и Арменией, назвав последнюю Албанией, Рама призвал поздравить его с окончания военного конфликта.
Эдди Рама посмеялся над Трампом
На полях 7-го саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене Эди Рама иронически отметил роль Трампа в "разрешении конфликта между Албанией и Азербайджаном", хотя на самом деле речь шла о Армении и Азербайджане.
Во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым албанский премьер призвал поздравить его с окончанием войны.
Камеры зафиксировали на видео этот курьезный случай, а также реакцию Макрона и Алиева, рассмеявшихся над высмеиванием Трампа.
Ранее 79-летний Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что "урегулировал конфликт между Азербайджаном и Албанией", имея в виду армяно-азербайджанский конфликт. Спустя несколько дней он повторил аналогичную ошибку.
Кроме того, Трамп также приписал себе остановку войны между Камбоджей и Арменией, а название Азербайджана произносил неправильно назвав страну "Абербайджан".
