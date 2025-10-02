logo

BTC/USD

118777

ETH/USD

4381.83

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Приколы Премьер Албании высмеял Трампа из-за путаницы в войнах (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер Албании высмеял Трампа из-за путаницы в войнах (ВИДЕО)

Премьер Албании Эди Рама иронически отреагировал на заявления Трампа об "остановке войны между Албанией и Азербайджаном".

2 октября 2025, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Албании Эди Рама высмеял президента США Дональда Трампа из-за его последних путаных заявлений о серии войн, которые якобы смог закончить американский лидер. Из-за того, что Трамп перепутал войну между Азербайджаном и Арменией, назвав последнюю Албанией, Рама призвал поздравить его с окончания военного конфликта.

Премьер Албании высмеял Трампа из-за путаницы в войнах (ВИДЕО)

Эдди Рама посмеялся над Трампом

На полях 7-го саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене Эди Рама иронически отметил роль Трампа в "разрешении конфликта между Албанией и Азербайджаном", хотя на самом деле речь шла о Армении и Азербайджане.

Во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым албанский премьер призвал поздравить его с окончанием войны.

"Ты должен извиниться перед нами, потому что не поздравил нас за это соглашение, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном. Он приложил большие усилия, он очень много работал над этим. Вам следует поздравить Ильхама Алиева и меня. Трамп прекратил конфликт между нами", — сказал Рама Макрону.

Камеры зафиксировали на видео этот курьезный случай, а также реакцию Макрона и Алиева, рассмеявшихся над высмеиванием Трампа.

Ранее 79-летний Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что "урегулировал конфликт между Азербайджаном и Албанией", имея в виду армяно-азербайджанский конфликт. Спустя несколько дней он повторил аналогичную ошибку.

Кроме того, Трамп также приписал себе остановку войны между Камбоджей и Арменией, а название Азербайджана произносил неправильно назвав страну "Абербайджан".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с Трампом произошел курьезный случай, когда президент США раскритиковал аудиторию, отказавшуюся ему аплодировать.

Также "Комментарии" писали, что Трамп опубликовал и удалил видео, подпитывающее очень странную теорию заговора.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости