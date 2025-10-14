Трамп озвучил Макрону зловещее предупреждение: что сказал

Во время мирного саммита в Египте президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обменялись напряженным рукопожатием и словами, которые эксперт по чтению губ расшифровала как "зловещее" предупреждение французскому лидеру.

Трамп и Макрон. Фото: YOAN VALAT/AFP/East News

13 октября несколько десятков мировых лидеров собрались в Египте на подписание исторического соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. В частности, там встретились Макрон и Трамп.

Как утверждает читательница по губам Никола Гиклинг, приветствие между президентом США и президентом Франции превратилось в поединок невербальных намеков. За ее расшифровкой, Трамп сначала обратился к Макрону с несколькими вопросами.

"Приятно вас видеть, так что вы согласились? … Вы искренни?" – сказал Трамп, а Макрон ему ответил "Конечно".

По словам Гиклинг, после этого Трамп заявил, что французский лидер его "ранил".

"Хорошо, теперь я хочу знать почему, вы меня ранили. Я уже знаю", — говорит Трамп, а затем добавляет, что "Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим".

В ответ на это Макрон указывает, что ему "придется подумать", а Трамп, по словам экспертки, предупредил французского коллегу: "Увидите, что произойдет", и добавил, "Я хотел бы увидеть, как вы это сделаете".

