Трамп цього не очікував: стало відомо, що спровокувало торговий конфлікт між Європою і США

Президент США Дональд Трамп під час нещодавньої розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером припустив, що міг бути дезінформований щодо мети розміщення європейських військових у Гренландії, що вплинуло на рішення про введення тарифів проти низки країн. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "Sky News".

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп міг отримати спотворену інформацію про цілі розміщення європейських військових підрозділів у Гренландії.

За даними журналістів, саме це стало однією з причин ухвалення рішення про введення тарифів проти окремих держав.

У розмові з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером американський лідер припустив, що відомості про характер військової присутності на острові могли бути неправильними.

Повідомляється, що глава Білого дому сприйняв розгортання європейських військових у Гренландії як потенційну провокацію.

На цьому тлі було запроваджено торговельні мита щодо країн, які направили свої контингенти на острів.

Рішення розглядалося як відповідь на дії, які у Вашингтоні визнали загрозою інтересам США.

Під час бесіди британська сторона намагалася скоригувати сприйняття ситуації. За даними Sky News, Стармер наполягав на тому, що присутність військових має інший характер і не спрямована проти Сполучених Штатів.

"Стармер намагався переконати Трампа, що військове розгортання стосується вирішення проблем безпеки США, а не протидії американським загрозам", — зазначають автори видання.

