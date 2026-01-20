Трамп этого не ожидал: стало известно, что спровоцировало торговый конфликт между Европой и США

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предположил, что мог быть дезинформирован о целях размещения европейских военных в Гренландии, что повлияло на решение о введении тарифов против ряда стран. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".
США и ЕС. Фото: из открытых источников
Президент США Дональд Трамп мог получить искаженную информацию о целях размещения европейских военных подразделений в Гренландии.
По данным журналистов, именно это явилось одной из причин принятия решения о введении тарифов против отдельных государств.
В разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер предположил, что сведения о характере военного присутствия на острове могли быть неправильными.
Сообщается, что глава Белого дома воспринял развертывание европейских военных в Гренландии как потенциальную провокацию.
На этом фоне были введены торговые пошлины по странам, направившим свои контингенты на остров.
Решение рассматривалось как ответ на действия, признанные в Вашингтоне угрозой интересам США.
В ходе беседы британская сторона пыталась скорректировать восприятие ситуации. По данным Sky News, Стармер настаивал на том, что присутствие военных носит другой характер и не направлено против Соединенных Штатов.
Читайте на портале "Комментарии" — "Совет мира" с правом вето Трампа: почему Путина зовут за стол переговоров, несмотря на войну в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп готов повышать ставки по вопросу Гренландии: каковы последствия для Европы и Украины. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.