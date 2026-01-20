logo

Трамп этого не ожидал: стало известно, что спровоцировало торговый конфликт между Европой и США
Трамп этого не ожидал: стало известно, что спровоцировало торговый конфликт между Европой и США

Размещение войск стран ЕС в Гренландии удивило США

20 января 2026, 08:05
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предположил, что мог быть дезинформирован о целях размещения европейских военных в Гренландии, что повлияло на решение о введении тарифов против ряда стран. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Sky News".

Трамп этого не ожидал: стало известно, что спровоцировало торговый конфликт между Европой и США

США и ЕС. Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп мог получить искаженную информацию о целях размещения европейских военных подразделений в Гренландии.

По данным журналистов, именно это явилось одной из причин принятия решения о введении тарифов против отдельных государств.

В разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер предположил, что сведения о характере военного присутствия на острове могли быть неправильными.

Сообщается, что глава Белого дома воспринял развертывание европейских военных в Гренландии как потенциальную провокацию.

На этом фоне были введены торговые пошлины по странам, направившим свои контингенты на остров.

Решение рассматривалось как ответ на действия, признанные в Вашингтоне угрозой интересам США.

В ходе беседы британская сторона пыталась скорректировать восприятие ситуации. По данным Sky News, Стармер настаивал на том, что присутствие военных носит другой характер и не направлено против Соединенных Штатов.

"Стармер пытался убедить Трампа, что военное развертывание касается решения проблем безопасности США, а не противодействия американским угрозам", – отмечают авторы издания.

Читайте на портале "Комментарии" — "Совет мира" с правом вето Трампа: почему Путина зовут за стол переговоров, несмотря на войну в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп готов повышать ставки по вопросу Гренландии: каковы последствия для Европы и Украины. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.



