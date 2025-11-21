logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Став відомий 1 із 28 пунктів "мирного плану" США, який Україна вже суттєво змінила
Став відомий 1 із 28 пунктів "мирного плану" США, який Україна вже суттєво змінила

WSJ пише про те, що початкове формулювання 1 із 28 пунктів мирного плану передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги

21 листопада 2025, 07:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна внесла істотні зміни до одного із 28 пунктів проекту "мирного плану", який публікують у ЗМІ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це виданню The Wall Street Journal заявив високопоставлений американський чиновник.

Став відомий 1 із 28 пунктів "мирного плану" США, який Україна вже суттєво змінила

Мирний план для України. Фото: з відкритих джерел

Так, первісне формулювання передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, що, мабуть, було спрямоване на виявлення потенційної корупції.

Однак у переглянутому проекті вимога про перевірку була виключена, і натомість було заявлено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни", пише видання.

WSJ також повідомляє, що європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією про те, як закінчити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який є вигіднішим для Києва.

"Європа сподівається, що план буде готовий протягом кількох днів, але Київ поки не взяв на себе зобов'язання приєднатися до нього", — наголошується у статті.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна готова до конструктивної роботи над мирним планом, проект якого отримала від американської сторони, проте окреслила чіткі та непорушні "червоні лінії" щодо територіальної цілісності та суверенітету держави. Як передає портал "Коментарі", про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявила заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.




Джерело: https://www.wsj.com/world/u-s-peace-plan-for-ukraine-faces-resistance-from-europe-and-kyiv-0f2bb501
