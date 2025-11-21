Став відомий 1 із 28 пунктів "мирного плану" США, який Україна вже суттєво змінила

Україна внесла істотні зміни до одного із 28 пунктів проекту "мирного плану", який публікують у ЗМІ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це виданню The Wall Street Journal заявив високопоставлений американський чиновник.

Так, первісне формулювання передбачало перевірку всієї міжнародної допомоги, отриманої Україною, що, мабуть, було спрямоване на виявлення потенційної корупції.

Однак у переглянутому проекті вимога про перевірку була виключена, і натомість було заявлено, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни", пише видання.

WSJ також повідомляє, що європейські лідери працюють над власною зустрічною пропозицією про те, як закінчити війну на альтернативних умовах, і намагаються переконати Україну підтримати їхній план, який є вигіднішим для Києва.

"Європа сподівається, що план буде готовий протягом кількох днів, але Київ поки не взяв на себе зобов'язання приєднатися до нього", — наголошується у статті.

