Кравцев Сергей
Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта "мирного плана", который публикуют в СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию The Wall Street Journal заявил высокопоставленный американский чиновник.
Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников
Так, первоначальная формулировка предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, что, по-видимому, было направлено на выявление потенциальной коррупции.
Однако в пересмотренном проекте требование о проверке было исключено, и вместо этого было заявлено, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны", пишет издание.
WSJ также сообщает, что европейские лидеры работают над собственным встречным предложением о том, как закончить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который более выгоден для Киева.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин.