Стал известен 1 из 28 пунктов "мирного плана" США, который Украина уже существенно изменила

Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта "мирного плана", который публикуют в СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию The Wall Street Journal заявил высокопоставленный американский чиновник.

Так, первоначальная формулировка предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, что, по-видимому, было направлено на выявление потенциальной коррупции.

Однако в пересмотренном проекте требование о проверке было исключено, и вместо этого было заявлено, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны", пишет издание.

WSJ также сообщает, что европейские лидеры работают над собственным встречным предложением о том, как закончить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который более выгоден для Киева.

"Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему", — отмечается в статье.

