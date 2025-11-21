logo

Стал известен 1 из 28 пунктов "мирного плана" США, который Украина уже существенно изменила
НОВОСТИ

Стал известен 1 из 28 пунктов "мирного плана" США, который Украина уже существенно изменила

WSJ пишет о том, что первоначальная формулировка 1 из 28 пунктов мирного плана предусматривала проверку всей международной помощи

21 ноября 2025, 07:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта "мирного плана", который публикуют в СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию The Wall Street Journal заявил высокопоставленный американский чиновник.

Стал известен 1 из 28 пунктов "мирного плана" США, который Украина уже существенно изменила

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

Так, первоначальная формулировка предусматривала проверку всей международной помощи, полученной Украиной, что, по-видимому, было направлено на выявление потенциальной коррупции.

Однако в пересмотренном проекте требование о проверке было исключено, и вместо этого было заявлено, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны", пишет издание.

WSJ также сообщает, что европейские лидеры работают над собственным встречным предложением о том, как закончить войну на альтернативных условиях, и пытаются убедить Украину поддержать их план, который более выгоден для Киева.

"Европа надеется, что план будет готов в течение нескольких дней, но Киев пока не взял на себя обязательство присоединиться к нему", — отмечается в статье.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина готова к конструктивной работе над мирным планом, проект которого получила от американской стороны, однако очертила четкие и незыблемые "красные линии", касающиеся территориальной целостности и суверенитета государства. Как передает портал "Комментарии", об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Украины при ООН Христина Гайовишин.




Источник: https://www.wsj.com/world/u-s-peace-plan-for-ukraine-faces-resistance-from-europe-and-kyiv-0f2bb501
