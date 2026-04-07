Схема втечі за кордон: під Києвом викрили канал виїзду десятків чоловіків

У Київському регіоні правоохоронці викрили та зупинили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон під час воєнного стану. Операцію провели прикордонники окремого КПП "Київ" спільно з іншими відомствами, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Ухиляння від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

За даними слідства, організована група створила механізм виїзду за межі країни в обхід встановлених обмежень. Для цього використовувалася система "Шлях", через яку оформлювали фіктивні підстави для перетину кордону.

Правоохоронці вже задокументували щонайменше 26 осіб, які скористалися цією схемою. В межах розслідування у Київська область та Черкаська область провели 10 обшуків, як за місцями проживання підозрюваних, так і в їхніх автомобілях.

У результаті слідчих дій вилучено понад 18 тисяч доларів США та 58 тисяч гривень готівки, печатки фіктивних підприємців, комп’ютерну техніку й інші докази незаконної діяльності.

Наразі трьом учасникам схеми вже оголошено підозру. Ще шістьох фігурантів викликано на допити. Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до організації незаконного каналу.

У Держприкордонслужбі наголошують: подібні схеми залишаються одним із ключових викликів під час воєнного стану, а боротьба з ними триває по всій країні.

