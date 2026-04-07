Главная Новости Общество события Схема побега за границу: под Киевом разоблачили канал выезда десятков мужчин
commentss НОВОСТИ Все новости

Схема побега за границу: под Киевом разоблачили канал выезда десятков мужчин

Десятки мужчин незаконно оставили Украину под прикрытием системы: правоохранители провели масштабные обыски

7 апреля 2026, 14:24
Кравцев Сергей

В Киевском регионе правоохранители разоблачили и остановили схему незаконной переправки мужчин за границу во время военного положения. Операцию провели пограничники отдельного КПП "Киев" совместно с другими ведомствами, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Уклонение от мобилизации. Фото: из открытых источников

По данным следствия, организованная группа создала механизм выезда за пределы страны в обход установленных ограничений. Для этого использовалась система "Путь", по которой оформляли фиктивные основания для пересечения границы.

Правоохранители уже задокументировали по меньшей мере 26 человек, воспользовавшихся этой схемой. В рамках расследования в Киевскую область и Черкасскую область провели 10 обысков, как по местам жительства подозреваемых, так и в их автомобилях.

В результате следственных действий изъято более 18 тысяч долларов США и 58 тысяч гривен наличных денег, печати фиктивных предпринимателей, компьютерной техники и других доказательств незаконной деятельности.

В настоящее время трем участникам схемы уже объявлено подозрение. Еще шесть фигурантов вызваны на допросы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации незаконного канала.

В Госпогранслужбе подчеркивают: подобные схемы остаются одним из ключевых вызовов во время военного положения, а борьба с ними продолжается по всей стране.

Читайте на портале "Комментарии" — реформа территориальных центров комплектования не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизацией или уменьшить количество случаев самопроизвольного покидания частей. Об этом заявил народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин в интервью NV.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сухопутных войсках заявили, что нет оснований говорить о подготовке к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывается никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу ложны.



Источник: https://dpsu.gov.ua/uk/news/50956-prikordonniki-okpp-kiyiv-vikrili-shemu-nezakonnogo-perepravlennya-cholovikiv-za-kordon
