Шабунін заявив про звільнення з ЗСУ: назвав причину та розкритикував владу

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив про завершення служби у Збройних силах України. За словами антикорупціонера, причиною звільнення стала серйозна втрата зору, яку він отримав під час служби.

Про своє рішення Шабунін повідомив у Telegram. Він заявив, що добровільно мобілізувався до війська у перший день повномасштабного вторгнення Росії та провів у Силах оборони понад чотири роки. Частину цього часу він служив на Харківщині та сході України, зокрема у Дружківці.

"Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ", — написав Шабунін, додавши, що наказ про звільнення підписали кілька днів тому.

Після демобілізації він планує зосередитися на лікуванні та повернутися до роботи в ЦПК. Водночас громадський діяч жорстко розкритикував українську владу та заявив, що його службу нібито використовували проти нього самого.

Шабунін також згадав кримінальне провадження щодо можливого ухилення від військової служби, яке раніше відкрили ДБР та Офіс генерального прокурора. Сам антикорупціонер вважає ці дії політичним тиском.

Окремо він розповів про конфлікти навколо переведення між підрозділами. За його словами, після початку роботи над розвитком дронової ППО його перевели до іншої бригади, а спроби змінити місце служби блокувалися. Шабунін також заявив, що залишає армію у званні старшого сержанта. За його словами, колишній міністр оборони Рустем Умєров не підписав його офіцерський контракт.

