«Санкції є, вироку немає»: Шабунін вибухнув заявою у справі скандального Філімоненка

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін різко висловився щодо судового процесу над підсанкційним блогером та провокатором Олександром Філімоненком, заявивши, що справа роками залишається без фінального рішення попри гучні звинувачення та санкції.

Віталій Шабунін.

Під час свого виступу у суді Шабунін наголосив, що ситуація навколо Філімоненка стала показовою для всієї української правоохоронної та судової системи. За його словами, навіть після запровадження санкцій та численних скандалів судовий процес фактично буксує, а суспільство досі не отримало відповіді, чому справа не завершується вироком.

Антикорупціонер натякнув, що затягування може бути пов’язане з впливом окремих груп усередині системи, які зацікавлені у збереженні безкарності для людей, що роками займалися інформаційними провокаціями та кампаніями дискредитації.

Шабунін також звернув увагу на небезпечну тенденцію, коли фігуранти гучних справ продовжують залишатися у публічному просторі та використовувати медійні майданчики для тиску, маніпуляцій і атак проти державних інституцій та громадських активістів.

Окремо він підкреслив, що суспільство очікує не лише гучних заяв про санкції, а реальних судових рішень і відповідальності. Інакше, за його словами, довіра до державних інституцій буде й надалі руйнуватися.

Справа Філімоненка вже тривалий час залишається однією з найбільш резонансних у публічному просторі, а її затягування регулярно викликає хвилю критики серед громадських активістів та антикорупційних організацій.

