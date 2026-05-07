«Санкции есть, приговора нет»: Шабунин разразился заявлением по делу скандального Филимоненко

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин резко высказался по поводу судебного процесса над подсанкционным блоггером и провокатором Александром Филимоненко, заявив, что дело годами остается без финального решения, несмотря на громкие обвинения и санкции.

Во время своего выступления в суде Шабунин подчеркнул, что ситуация вокруг Филимоненко стала показательна всей украинской правоохранительной и судебной системе. По его словам, даже после введения санкций и многочисленных скандалов судебный процесс фактически буксует, а общество еще не получило ответа, почему дело не завершается приговором.

Антикоррупционер намекнул, что затяжка может быть связана с влиянием отдельных групп внутри системы, заинтересованных в сохранении безнаказанности для людей, годами занимавшихся информационными провокациями и кампаниями дискредитации.

Шабунин также обратил внимание на опасную тенденцию, когда фигуранты громких дел продолжают оставаться в публичном пространстве и использовать медийные площадки для давления, манипуляций и атак против государственных институций и общественных активистов.

Отдельно он подчеркнул, что общество ожидает не только громких заявлений о санкциях, но и реальных судебных решений и ответственности. Иначе, по его словам, доверие к государственным институтам будет и дальше разрушаться.

Дело Филимоненко уже долгое время остается одним из самых резонансных в публичном пространстве, а его затягивание регулярно вызывает волну критики среди общественных активистов и антикоррупционных организаций.

