«Буде вжито жорстких заходів»: у ДБР відреагували на скандал з інтимними фото Шабуніна

У Державному бюро розслідувань відповіли на звинувачення від голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна у нібито причетності ДБР та Офісу генпрокурора до поширення у мережі його інтимних фотографій.

Віталій Шабунін. Фото: з відкритих джерел

Бюро обіцяє ретельно перевірити поширену у медіа інформацію про "оприлюднення приватних фотографій одного з фігурантів кримінального провадження".

"Низка медіа впродовж останнього часу опублікувала приватні знімки особи, що є фігурантом кримінального провадження Бюро. Це викликало хвилю хибних звинувачень у бік Державного бюро розслідувань та правоохоронної системи загалом", — повідомили у пресслужбі ДБР.

Там запевнили, що перевірять усіх працівників, які контактували із "даним видом доказів". Якщо встановлять факти причетності до інциденту працівників Бюро, "буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності".

"Наголошуємо, що ДБР працює виключно у межах чинного законодавства і завжди відкрите до спілкування та громадського контролю", — додали у Бюро.

Як повідомляв портал "Коментарі", голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фото у Telegram-каналах. Шабунін написав, що вважає злив фотографій із вилученого під час обшуків телефону реакцією на попередню публікацію ЦПК про перелік правоохоронців, яких організація вважає причетними до тиску на НАБУ та САП.

Керівник ЦПК наголосив, що не здивований такими діями силовиків. А політичну відповідальність за це він покладає на президента Володимира Зеленського. За словами Шабуніна, збереження нинішніх керівників ДБР та ОГП на посадах свідчить про підтримку їхніх дій.