Поширили інтимні фото: Шабунін звинуватив ДБР і Офіс генпрокурора

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін звинуватив Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора у нібито поширенні його інтимних фото у Telegram-каналах.

Віталій Шабунін. Фото: з відкритих джерел

У Facebook Шабунін написав, що вважає злив фотографій із вилученого під час обшуків телефону реакцією на попередню публікацію ЦПК про перелік правоохоронців, яких організація вважає причетними до тиску на НАБУ та САП.

"Так Сухачов, Кравченко і ко "відповіли" на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП", — зазначив Шабунін.

Керівник ЦПК наголосив, що не здивований такими діями силовиків. А політичну відповідальність за це він покладає на президента Володимира Зеленського. За словами Шабуніна, збереження нинішніх керівників ДБР та ОГП на посадах свідчить про підтримку їхніх дій.

"Публікація інтимних фото з вилученого при обшуку телефону — це нове дно", — написав Шабунін.

На цей час у ДБР та Офісі генпрокурора заяв Шабуніна офіційно не коментували. Натомість різко реагують на інформацію народні депутати та громадські активісти.

"По злитих фото Шабуніна — це дно з боку правоохоронців. Яке в тупих головах тих, хто за цим стоїть мало якось нашкодити Віталію. Але тільки в їх хворій уяві і тому що справді давно відірвалися від реальності. І тільки в черговий раз доводить актуальність перезавантаження перших. Чим ми дуже скоро і займаємось", — написав у соцмережах народний депутат Ярослав Железняк.

Раніше портал "Коментарі" писав, що, за даними ЗМІ, Віталій Шабунін, ймовірно, допомагав уникнути покарання одному з топ-посадовців НАБУ, якого підозрюють у зв’язках з Росією.