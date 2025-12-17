logo

Распространили интимные фото: Шабунин обвинил ДБР и Офис генпрокурора
НОВОСТИ

Распространили интимные фото: Шабунин обвинил ДБР и Офис генпрокурора

Руководитель ЦБК политическую ответственность за такие действия возлагает на президента Владимира Зеленского

17 декабря 2025, 00:15
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора в якобы распространении его интимных фото в Telegram-каналах.

Распространили интимные фото: Шабунин обвинил ДБР и Офис генпрокурора

Виталий Шабунин. Фото: из открытых источников

В Facebook Шабунин написал, что считает слив фотографий из изъятого во время обысков телефона реакцией на предыдущую публикацию ЦПК о перечне правоохранителей, которых организация считает причастными к давлению на НАБУ и САП.

"Так Сухачев, Кравченко и ко "ответили" на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП", — отметил Шабунин.

Руководитель ЦПК подчеркнул, что не удивлен такими действиями силовиков. А политическую ответственность за это возлагает на президента Владимира Зеленского. По словам Шабунина, сохранение нынешних руководителей ДБР и ОГП в должностях свидетельствует о поддержке их действий.

"Публикация интимных фото из изъятого при обыске телефона — это новое дно", — написал Шабунин.

В настоящее время в ДБР и Офисе генпрокурора заявления Шабунина официально не комментировали. Вместо этого резко реагируют на информацию народные депутаты и общественные активисты.

"По слитым фото Шабунина – это дно со стороны правоохранителей. Какое в тупых головах тех, кто за этим стоит, должно как-то навредить Виталию. Но только в их больном воображении и потому что действительно давно оторвались от реальности. И только в очередной раз доказывает актуальность перезагрузки первых. Чем мы очень скоро и занимаемся", – написал в соцсетях народный депутат Ярослав Железняк.

Ранее портал "Комментарии" писал, что, по данным СМИ, Виталий Шабунин, вероятно, помогал избежать наказания одному из топ-чиновников НАБУ, подозреваемого в связях с Россией.



Источник: https://www.facebook.com/profile.php?id=678864536&sk=photos_by
