logo

BTC/USD

87586

ETH/USD

2943.55

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Будут приняты жесткие меры»: в ДБР отреагировали на скандал с интимными фото Шабунина
commentss НОВОСТИ Все новости

«Будут приняты жесткие меры»: в ДБР отреагировали на скандал с интимными фото Шабунина

В ДБР обещают тщательно проверить информацию главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина о сливе в сеть его интимных фото

17 декабря 2025, 16:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Государственном бюро расследований ответили на обвинения от главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в якобы причастности ГБР и Офиса генпрокурора к распространению в сети его интимных фотографий.

«Будут приняты жесткие меры»: в ДБР отреагировали на скандал с интимными фото Шабунина

Виталий Шабунин. Фото: из открытых источников

Бюро обещает тщательно проверить распространенную в СМИ информацию об "обнародовании частных фотографий одного из фигурантов уголовного производства".

"Ряд медиа в последнее время опубликовала частные снимки лица, являющегося фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ошибочных обвинений в сторону Государственного бюро расследований и правоохранительной системы", — сообщили в пресс-службе ГБР.

Там заверили, что проверят всех работников, контактировавших с "данным видом доказательств". Если установят факты причастности к инциденту работников Бюро, "будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности".

"Отмечаем, что ГБР работает исключительно в рамках действующего законодательства и всегда открыто для общения и общественного контроля", — добавили в Бюро.

Как сообщал портал "Комментарии", председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора в распространении его интимных фото в Telegram-каналах. Шабунин написал, что считает слив фотографий из изъятого во время обысков телефона реакцией на предварительную публикацию ГПК о перечне правоохранителей, которых организация считает причастными к давлению на НАБУ и САП.

Руководитель ЦПК подчеркнул, что не удивлен такими действиями силовиков. А политическую ответственность за это возлагает на президента Владимира Зеленского. По словам Шабунина, сохранение нынешних руководителей ГБР и ОГП в должностях свидетельствует о поддержке их действий.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости