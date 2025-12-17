«Будут приняты жесткие меры»: в ДБР отреагировали на скандал с интимными фото Шабунина

В Государственном бюро расследований ответили на обвинения от главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина в якобы причастности ГБР и Офиса генпрокурора к распространению в сети его интимных фотографий.

Виталий Шабунин. Фото: из открытых источников

Бюро обещает тщательно проверить распространенную в СМИ информацию об "обнародовании частных фотографий одного из фигурантов уголовного производства".

"Ряд медиа в последнее время опубликовала частные снимки лица, являющегося фигурантом уголовного производства Бюро. Это вызвало волну ошибочных обвинений в сторону Государственного бюро расследований и правоохранительной системы", — сообщили в пресс-службе ГБР.

Там заверили, что проверят всех работников, контактировавших с "данным видом доказательств". Если установят факты причастности к инциденту работников Бюро, "будут приняты жесткие меры реагирования и привлечены виновные лица к предусмотренной законом ответственности".

"Отмечаем, что ГБР работает исключительно в рамках действующего законодательства и всегда открыто для общения и общественного контроля", — добавили в Бюро.

Как сообщал портал "Комментарии", председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвинил Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора в распространении его интимных фото в Telegram-каналах. Шабунин написал, что считает слив фотографий из изъятого во время обысков телефона реакцией на предварительную публикацию ГПК о перечне правоохранителей, которых организация считает причастными к давлению на НАБУ и САП.

Руководитель ЦПК подчеркнул, что не удивлен такими действиями силовиков. А политическую ответственность за это возлагает на президента Владимира Зеленского. По словам Шабунина, сохранение нынешних руководителей ГБР и ОГП в должностях свидетельствует о поддержке их действий.