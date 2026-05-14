Шабуніна визнали винним у побитті журналіста: суд поставив крапку у справі, яка тягнулась 8 років

Дніпровський районний суд Києва після восьми років розгляду нарешті ухвалив рішення у резонансній справі щодо голови Центру протидії корупції Віталій Шабунін та побиття журналіста Всеволод Філімоненко. Про це повідомив голова профспілки “Український незалежний фонд юристів”, керівник АТ “Кравець та партнери” та адвокат Ростислав Кравець.

За інформацією адвоката, суд визнав Шабуніна винним за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння журналісту легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його професійною діяльністю.

Втім, попри встановлення вини, суд звільнив голову ЦПК від відповідальності через сплив строків давності. Також Шабуніна зобов’язали компенсувати близько чотирьох тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

Ростислав Кравець у своєму дописі саркастично прокоментував ситуацію, припустивши, що разом із ЦПК, “Автомайданом” та “ ДеЮре” можуть оголосити новий збір коштів.

Історія навколо конфлікту між Шабуніним та Філімоненком тривалий час залишалась однією з найгучніших справ за участю представників антикорупційного сектору. Рішення суду вже викликало жваву реакцію в соцмережах та політичних колах, адже йдеться про одного з найвідоміших громадських активістів країни.

Опоненти Шабуніна називають рішення доказом подвійних стандартів у діяльності антикорупційних структур, тоді як прихильники ЦПК наголошують, що справа була політизованою від самого початку.

Очікується, що рішення суду ще стане предметом нових публічних дискусій та політичних суперечок.

