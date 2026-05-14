Головна Новини Суспільство події Шабуніна визнали винним у побитті журналіста: суд поставив крапку у справі, яка тягнулась 8 років
commentss НОВИНИ Всі новини

Шабуніна визнали винним у побитті журналіста: суд поставив крапку у справі, яка тягнулась 8 років

Голову ЦПК звільнили від відповідальності через сплив строків, а Ростислав Кравець уже іронізує про новий “збір на штраф”

14 травня 2026, 08:26
Кравцев Сергей

Дніпровський районний суд Києва після восьми років розгляду нарешті ухвалив рішення у резонансній справі щодо голови Центру протидії корупції Віталій Шабунін та побиття журналіста Всеволод Філімоненко. Про це повідомив голова профспілки “Український незалежний фонд юристів”, керівник АТ “Кравець та партнери” та адвокат Ростислав Кравець.

Віталій Шабунін. Фото: з відкритих джерел

За інформацією адвоката, суд визнав Шабуніна винним за частиною 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України – умисне заподіяння журналісту легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з його професійною діяльністю.

Втім, попри встановлення вини, суд звільнив голову ЦПК від відповідальності через сплив строків давності. Також Шабуніна зобов’язали компенсувати близько чотирьох тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

Ростислав Кравець у своєму дописі саркастично прокоментував ситуацію, припустивши, що разом із ЦПК, “Автомайданом” та “ ДеЮре” можуть оголосити новий збір коштів.

Історія навколо конфлікту між Шабуніним та Філімоненком тривалий час залишалась однією з найгучніших справ за участю представників антикорупційного сектору. Рішення суду вже викликало жваву реакцію в соцмережах та політичних колах, адже йдеться про одного з найвідоміших громадських активістів країни.

Опоненти Шабуніна називають рішення доказом подвійних стандартів у діяльності антикорупційних структур, тоді як прихильники ЦПК наголошують, що справа була політизованою від самого початку.

Очікується, що рішення суду ще стане предметом нових публічних дискусій та політичних суперечок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Санкції є, вироку немає": Шабунін вибухнув заявою у справі скандального Філімоненка.




