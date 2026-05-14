Шабунина признали виновным в избиении журналиста: суд поставил точку в деле, которое длилось 8 лет

Днепровский районный суд Киева после восьми лет рассмотрения наконец-то принял решение по резонансному делу относительно главы Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и избиения журналиста Всеволод Филимоненко. Об этом сообщил председатель профсоюза "Украинский независимый фонд юристов", руководитель АО "Кравец и партнеры" и адвокат Ростислав Кравец.

По информации адвоката, суд признал Шабунина виновным по части 2 статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение журналисту легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с его профессиональной деятельностью.

Впрочем, несмотря на установление вины, суд освободил главу ГПК от ответственности за истечение сроков давности. Также Шабунина обязали компенсировать около четырех тысяч гривен расходов на проведение экспертиз.

Ростислав Кравец в своем сообщении саркастически прокомментировал ситуацию, допустив, что вместе с ЦПК, "Автомайданом" и "ДеЮре" могут объявить новый сбор средств.

История вокруг конфликта между Шабуниным и Филимоненко долгое время оставалась одним из самых громких дел с участием представителей антикоррупционного сектора. Решение суда уже вызвало оживленную реакцию в соцсетях и политических кругах, ведь речь идет об одном из известнейших общественных активистов страны.

Оппоненты Шабунина называют решение доказательством двойных стандартов в деятельности антикоррупционных структур, в то время как сторонники ЦБК отмечают, что дело было политизировано с самого начала.

Ожидается, что решение суда станет предметом новых публичных дискуссий и политических споров.

