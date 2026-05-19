Шабунин заявил об увольнении из ВСУ: назвал причину и раскритиковал власть

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил о завершении службы в Вооруженных силах Украины. По словам антикоррупционера, причиной увольнения стала серьезная потеря зрения, которую он получил во время службы.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

О своем решении Шабунин сообщил в Telegram. Он заявил, что добровольно мобилизовался в армию в первый день полномасштабного вторжения России и провел в Силах обороны более четырех лет. Часть этого времени он служил на Харьковщине и востоке Украины, в частности в Дружковке.

"Утратив большую часть зрения, я оставляю ВСУ", — написал Шабунин, добавив, что приказ об увольнении подписали несколько дней назад.

После демобилизации он намерен сосредоточиться на лечении и вернуться к работе в ГПК. В то же время общественный деятель жестко раскритиковал украинские власти и заявил, что его службу якобы использовали против него самого.

Шабунин также упомянул уголовное производство по возможному уклонению от военной службы, которое ранее открыли ДБР и Офис генерального прокурора. Сам антикоррупционер считает эти действия политическим давлением.

Отдельно он рассказал о конфликтах вокруг перевода между подразделениями. По его словам, после начала работы над развитием дроновой ПВО его перевели в другую бригаду, а попытки сменить место службы блокировались. Шабунин также заявил, что покидает армию в звании старшего сержанта. По его словам, бывший министр обороны Рустем Умеров не подписал его офицерский контракт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виталия Шабунина признали виновным в избиении журналиста.

Также "Комментарии" писали, что Шабунин взорвался заявлением по делу скандального Филимоненко.