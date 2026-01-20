Щось пішло не так: що відомо про ймовірну зустріч Трампа і Зеленського у Давосі

Рубрики
Кравцев Сергей
Ситуація навколо Гренландії перевернула хід Всесвітнього економічного форуму в Давосі, поставивши Україну на другий план. Як пише Politico, багато хто сподівався, що цей саміт буде присвячений Україні, а Росія буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від Сполучених Штатів.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Українські чиновники щосили намагаються утримати увагу делегатів, в той час як європейські лідери занепокоєні розвалом трансатлантичних зв'язків, зазначають журналісти.
Politico пише з посиланням на свої джерела, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала стати геополітичним центром конференції цього року, досі не призначена, незрозумілий і її можливий формат.
При цьому, за словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, Зеленський дуже прагне особистої зустрічі. Проте Білий дім поки що відповідає холодно і намагається тримати дистанцію з офіційним Києвом.
