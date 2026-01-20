logo_ukra

Щось пішло не так: що відомо про ймовірну зустріч Трампа і Зеленського у Давосі
Щось пішло не так: що відомо про ймовірну зустріч Трампа і Зеленського у Давосі

Politico розповіло про тривожні дзвіночки форуму у Давосі, де зустріч Трампа і Зеленського може так і не відбутися

20 січня 2026, 07:41
Автор:
Кравцев Сергей

Ситуація навколо Гренландії перевернула хід Всесвітнього економічного форуму в Давосі, поставивши Україну на другий план. Як пише Politico, багато хто сподівався, що цей саміт буде присвячений Україні, а Росія буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від Сполучених Штатів.

Щось пішло не так: що відомо про ймовірну зустріч Трампа і Зеленського у Давосі

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Українські чиновники щосили намагаються утримати увагу делегатів, в той час як європейські лідери занепокоєні розвалом трансатлантичних зв'язків, зазначають журналісти.

Politico пише з посиланням на свої джерела, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала стати геополітичним центром конференції цього року, досі не призначена, незрозумілий і її можливий формат.

При цьому, за словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, Зеленський дуже прагне особистої зустрічі. Проте Білий дім поки що відповідає холодно і намагається тримати дистанцію з офіційним Києвом.                                                                                      

"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші", — сказав експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "Рада миру" з правом вето Трампа: чому Путіна кличуть за стіл переговорів попри війну в Україні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп готовий підвищувати ставки у питанні Гренландії: які наслідки для Європи та України. Експерти детально проаналізували ситуацію.




Джерело: https://www.politico.eu/article/trumps-greenland-threats-steal-the-spotlight-in-davos/
