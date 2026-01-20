logo

Что-то пошло не так: что известно о вероятной встрече Трампа и Зеленского в Давосе
Что-то пошло не так: что известно о вероятной встрече Трампа и Зеленского в Давосе

Politico рассказала о тревожных колокольчиках форума в Давосе, где встреча Трампа и Зеленского может так и не состояться

20 января 2026, 07:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация вокруг Гренландии перевернула ход Всемирного экономического форума в Давосе, поставив Украину на второй план. Как пишет Politico, многие надеялись, что этот саммит будет посвящен Украине, а Россия будет представлена как главный противник ЕС. Разговоры ведутся об опасности, исходящей от Соединенных Штатов. 

Что-то пошло не так: что известно о вероятной встрече Трампа и Зеленского в Давосе

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Украинские чиновники вовсю пытаются удержать внимание делегатов, в то время как европейские лидеры обеспокоены развалом трансатлантических связей, отмечают журналисты.               

Politico пишет со ссылкой на свои источники, что встреча между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна стать геополитическим центром конференции в этом году, до сих пор не назначена, непонятен и ее возможный формат.

При этом, по словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, Зеленский очень стремится к личной встрече. Однако Белый дом пока отвечает холодно и пытается держать дистанцию с официальным Киевом.                                                        

"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды преобладают, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", — сказал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — "Совет мира" с правом вето Трампа: почему Путина зовут за стол переговоров, несмотря на войну в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп готов повышать ставки по вопросу Гренландии: каковы последствия для Европы и Украины. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




Источник: https://www.politico.eu/article/trumps-greenland-threats-steal-the-spotlight-in-davos/
