Что-то пошло не так: что известно о вероятной встрече Трампа и Зеленского в Давосе

Ситуация вокруг Гренландии перевернула ход Всемирного экономического форума в Давосе, поставив Украину на второй план. Как пишет Politico, многие надеялись, что этот саммит будет посвящен Украине, а Россия будет представлена как главный противник ЕС. Разговоры ведутся об опасности, исходящей от Соединенных Штатов.

Украинские чиновники вовсю пытаются удержать внимание делегатов, в то время как европейские лидеры обеспокоены развалом трансатлантических связей, отмечают журналисты.

Politico пишет со ссылкой на свои источники, что встреча между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна стать геополитическим центром конференции в этом году, до сих пор не назначена, непонятен и ее возможный формат.

При этом, по словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, Зеленский очень стремится к личной встрече. Однако Белый дом пока отвечает холодно и пытается держать дистанцию с официальным Киевом.

"Зеленский всегда готов встретиться с Трампом, поскольку считает, что выгоды преобладают, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие", — сказал эксперт.

