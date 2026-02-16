Що означає «новий Мюнхен» для України: до чого, все ж таки, готується Європа

Рубрики
Європейські політики та експерти на конференції з безпеки у Мюнхені фактично визнали: відносини зі США переживають глибоку кризу, а колишня модель трансатлантичного партнерства більше не працює. За даними Politico, незважаючи на збереження формального співробітництва, довіра між сторонами виявилася серйозно підірваною. У центрі уваги "Мюнхену" знову була Україна. Під час свого виступу та панельної дискусії Володимир Зеленський з одного боку довго і щиро дякував партнерам за підтримку, яку вони надають Києву. З іншого боку – критикував адміністрацію Байдена, яка перед війною у відповідь на прохання українців надати військову допомогу, відповідала: "Копайте окопи", а потім, уже після вторгнення Росії, намагалася керувати швидкістю війни, дозуючи допомогу для Києва. Які підсумки Мюнхенської конференції з безпеки для України? Чи отримав Київ сигнал про продовження на посилення підтримки? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.
Підсумки Мюнхенської конференції з безпеки
Професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна зазначила, Мюнхенська безпекова конференція 2026 року не стала моментом великого прориву для України, але стала моментом чіткого усвідомлення нової реальності. Головний її результат – зміна структури підтримки.
Анна Малкіна продовжує, водночас американський фактор залишається ключовим, але його характер змінюється. Підтримка США дедалі більше прив’язується до переговорної логіки і внутрішньополітичних розрахунків. У Мюнхені це відчувалося через обережну риторику щодо гарантій безпеки та можливі часові обмеження таких гарантій. Для України це означає, що підтримка не зникає, але стає умовною і політично торгованою. Вона залежить від того, як розвиватиметься переговорний процес, які компроміси обговорюватимуться і як Захід оцінюватиме ризик ескалації.
Щодо того, чи може Україна розраховувати на подальшу підтримку, то Анна Малкіна говорить, що справді може, але її формат буде іншим.
Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко говорить, що кинулося в очі те, що ніхто з виступаючих на Мюнхенській конференції з безпеки не очікує швидкого завершення війни. Також варто звернути увагу, що стримано скептично оцінюється можливість вступу України до ЄС у 2027 році, однак при цьому підкреслюється необхідність приєднання України до Євросоюзу.
Володимир Фесенко зауважив, безумовно, у Мюнхені говорили не лише про Україну. Мабуть найбільш очікуваним, в різних сенсах, був виступ держсекретаря США Марко Рубіо. Він підтвердив відому позицію адміністрації Трампа, що європейці мають взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, але зробив це більш дипломатично і конструктивно, ніж його босс та деякі колеги Рубіо по адміністрації США. Однак української теми не оминув і Марко Рубіо. Він зустрівся з Президентом Зеленським.
