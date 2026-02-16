Відносини Європи та США перебувають на межі розриву: що сталося у Мюнхені

Європейські політики та експерти на конференції з безпеки у Мюнхені фактично визнали: відносини зі США переживають глибоку кризу, а колишня модель трансатлантичного партнерства більше не працює. За даними Politico, незважаючи на збереження формального співробітництва, довіра між сторонами виявилася серйозно підірваною.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Багато учасників зустрічі зазначають, що дії адміністрації Дональда Трампа завдали удару по системі безпеки, яка десятиліттями об'єднувала Європу та Америку. Один із європейських топ-менеджерів заявив, що на відновлення довіри може піти ціле покоління.

Держсекретар Марко Рубіо спробував запевнити союзників у збереженні партнерства та ролі НАТО, проте його аргументи ґрунтувалися переважно на економічних інтересах, а не на спільних цінностях. Це посилило тривогу серед європейських лідерів.

На цьому тлі Франція, Німеччина та Швеція почали обговорювати можливість розширення ролі французького ядерного потенціалу для захисту континенту. У Польщі також звучать заклики посилити власні оборонні можливості. Президент Кароль Навроцький прямо заявив, що ядерна зброя може стати відповіддю на загрозу з боку Росії.

Додаткове напруження викликали заяви Вашингтона про Гренландію. Прем'єр-міністр Данія Метте Фредеріксен попередила: тиск на союзників підриває сенс альянсу.

У Європі також звернули увагу, що після Мюнхена Рубіо попрямував до Угорщини та Словаччини, а у своїх виступах майже не згадував про війну проти України. Це посилило відчуття, що епоха безумовної підтримки Вашингтона завершилася, а Європа вступає в нову, набагато невизначенішу еру безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи тягнуть час у Москві: Рубіо зробив жорстку заяву про переговори.



