Отношения Европы и США находятся на грани разрыва: что произошло в Мюнхене

Европейские политики и эксперты на конференции по безопасности в Мюнхене фактически признали: отношения с США переживают глубокий кризис, а прежняя модель трансатлантического партнерства больше не работает. По данным Politico, несмотря на сохранение формального сотрудничества, доверие между сторонами оказалось серьезно подорвано.

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Многие участники встречи отмечают, что действия администрации Дональда Трампа нанесли удар по системе безопасности, которая десятилетиями объединяла Европу и Америку. Один из европейских топ-менеджеров заявил, что на восстановление доверия может уйти целое поколение.

Госсекретарь Марко Рубио попытался заверить союзников в сохранении партнерства и роли НАТО, однако его аргументы строились преимущественно на экономических интересах, а не на общих ценностях. Это усилило тревогу среди европейских лидеров.

На этом фоне Франция, Германия и Швеция начали обсуждать возможность расширения роли французского ядерного потенциала для защиты континента. В Польша также звучат призывы усилить собственные оборонные возможности. Президент Кароль Навроцкий прямо заявил, что ядерное оружие может стать ответом на угрозу со стороны Россия.

Дополнительное напряжение вызвали заявления Вашингтона о Гренландия. Премьер-министр Дания Метте Фредериксен предупредила: давление на союзников подрывает сам смысл альянса.

В Европе также обратили внимание, что после Мюнхена Рубио направился в Венгрию и Словакию, а в своих выступлениях почти не упоминал войну против Украина. Это усилило ощущение, что эпоха безусловной поддержки Вашингтона завершилась, а Европа вступает в новую, гораздо более неопределенную эру безопасности.

