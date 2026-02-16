Что значит «новый Мюнхен» для Украины: к чему все-таки готовится Европа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Европейские политики и эксперты на конференции по безопасности в Мюнхене фактически признали: отношения с США переживают глубокий кризис, а прежняя модель трансатлантического партнерства больше не работает. По данным Politico, несмотря на сохранение формального сотрудничества, доверие между сторонами оказалось серьезно подорванным. В центре внимания "Мюнхена" снова была Украина. Во время своего выступления и панельной дискуссии Владимир Зеленский с одной стороны долго и искренне благодарил партнеров за поддержку, которую они оказывают Киеву. С другой стороны, критиковал администрацию Байдена, которая перед войной в ответ на просьбу украинцев оказать военную помощь, отвечала: "Копайте окопы", а затем, уже после вторжения России, пыталась управлять скоростью войны, дозируя помощь для Киева. Каковы итоги Мюнхенской конференции по безопасности для Украины? Получил ли Киев сигнал о продолжении усиления поддержки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.
Итоги Мюнхенской конференции по безопасности
Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, Мюнхенская конференция безопасности 2026 года не стала моментом большого прорыва для Украины, но стала моментом четкого осознания новой реальности. Главный ее результат – изменение структуры поддержки.
Анна Малкина продолжает, в то же время, американский фактор остается ключевым, но его характер меняется. Поддержка США все больше привязывается к переговорной логике и внутриполитическим расчетам. В Мюнхене это ощущалось из-за осторожной риторики гарантий безопасности и возможных временных ограничений таких гарантий. Для Украины это означает, что поддержка не исчезает, но становится условной и торговой политически. Она зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс, какие компромиссы будут обсуждаться и как Запад будет оценивать риск эскалации.
Что касается того, может ли Украина рассчитывать на дальнейшую поддержку, то Анна Малкина говорит, что действительно может, но ее формат будет другим.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что бросилось в глаза то, что никто из выступающих на Мюнхенской конференции по безопасности не ожидает скорого завершения войны. Также следует обратить внимание, что сдержанно скептически оценивается возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году, однако при этом подчеркивается необходимость присоединения Украины к Евросоюзу.
Владимир Фесенко заметил, безусловно, в Мюнхене говорили не только об Украине. Пожалуй, самым ожидаемым, в разных смыслах, было выступление госсекретаря США Марко Рубио. Он подтвердил известную позицию администрации Трампа, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность, но сделал это более дипломатично и конструктивно, чем его босс и некоторые коллеги Рубио по администрации США. Однако украинскую тему не обошел и Марко Рубио. Он встретился с Президентом Зеленским.
Читайте на портале "Комментарии" — новый состав российской делегации : очередной маневр или шанс на мир.