Что значит «новый Мюнхен» для Украины: к чему все-таки готовится Европа

Европейские политики и эксперты на конференции по безопасности в Мюнхене фактически признали: отношения с США переживают глубокий кризис, а прежняя модель трансатлантического партнерства больше не работает. По данным Politico, несмотря на сохранение формального сотрудничества, доверие между сторонами оказалось серьезно подорванным. В центре внимания "Мюнхена" снова была Украина. Во время своего выступления и панельной дискуссии Владимир Зеленский с одной стороны долго и искренне благодарил партнеров за поддержку, которую они оказывают Киеву. С другой стороны, критиковал администрацию Байдена, которая перед войной в ответ на просьбу украинцев оказать военную помощь, отвечала: "Копайте окопы", а затем, уже после вторжения России, пыталась управлять скоростью войны, дозируя помощь для Киева. Каковы итоги Мюнхенской конференции по безопасности для Украины? Получил ли Киев сигнал о продолжении усиления поддержки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Итоги Мюнхенской конференции по безопасности

Итог Мюнхена прост – поддержка будет, но есть нюанс

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина отметила, Мюнхенская конференция безопасности 2026 года не стала моментом большого прорыва для Украины, но стала моментом четкого осознания новой реальности. Главный ее результат – изменение структуры поддержки.

"Если в 2022-2024 годах помощь Украине была эмоционально-политическим ответом на шок войны, то в 2026-м она все больше переходит в формат инвестиции в европейскую безопасность. Это хороший знак. После прошлогоднего шокирующего выступления Джей Ди Венса, Европа поняла, что больше не может полагаться исключительно на американский "зонтик". Конференция этого года показала, что Европа ускоряет собственную оборонную автономизацию. Это означает увеличение оборонных бюджетов, кооперацию ВПК, дискуссии о стратегическом сдерживании и формировании европейского столба НАТО как реального, а не декларативного инструмента силы. В этом контексте Украина перестает быть лишь объектом поддержки и становится элементом архитектуры сдерживания России", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Анна Малкина продолжает, в то же время, американский фактор остается ключевым, но его характер меняется. Поддержка США все больше привязывается к переговорной логике и внутриполитическим расчетам. В Мюнхене это ощущалось из-за осторожной риторики гарантий безопасности и возможных временных ограничений таких гарантий. Для Украины это означает, что поддержка не исчезает, но становится условной и торговой политически. Она зависит от того, как будет развиваться переговорный процесс, какие компромиссы будут обсуждаться и как Запад будет оценивать риск эскалации.

"Наиболее практический результат конференции для нас – это концентрация на ПВО, в частности, на противобаллистических возможностях и сохранение Украины в центре стратегической повестки дня, но при этом стратегическая неопределенность остается", – отметила эксперт.

Что касается того, может ли Украина рассчитывать на дальнейшую поддержку, то Анна Малкина говорит, что действительно может, но ее формат будет другим.

"Это будет поддержка через европейское перевооружение, через интеграцию украинского ВПК в западные цепи производства, через долгосрочные оборонные программы, а не через открытые политические обещания. У Украины есть шанс превратиться из получателя помощи в сотворца европейской экосистемы безопасности. Однако в то же время возрастает риск, что переговорная рамка может быть использована для давления на Киев с целью достижения быстрого, но хрупкого соглашения. Итог Мюнхена прост: поддержка будет, но она будет зависеть от нашей способности, стратегической субъектности и способности убедить партнеров, что сильная Украина – это дешевле и безопаснее для Запада, чем любая пауза без гарантий", – подытожила политолог.

В Мюнхене ни у кого не было ожидания скорого завершения войны в Украине

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко говорит, что бросилось в глаза то, что никто из выступающих на Мюнхенской конференции по безопасности не ожидает скорого завершения войны. Также следует обратить внимание, что сдержанно скептически оценивается возможность вступления Украины в ЕС в 2027 году, однако при этом подчеркивается необходимость присоединения Украины к Евросоюзу.

"Если же говорить о том, что насторожило, то, пожалуй, впервые среди выступающих на "Украинском ланче" не было представителей американских властей (из администрации США или Конгресса США). Я спросил об этом у главного организатора, на что мне ответили, что их приглашали, но ничего не сложилось. Чуть позже выяснилось, в чем была накладка: именно в это время сенаторы США, являющиеся друзьями Украины, встречались с президентом Зеленским", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко заметил, безусловно, в Мюнхене говорили не только об Украине. Пожалуй, самым ожидаемым, в разных смыслах, было выступление госсекретаря США Марко Рубио. Он подтвердил известную позицию администрации Трампа, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность, но сделал это более дипломатично и конструктивно, чем его босс и некоторые коллеги Рубио по администрации США. Однако украинскую тему не обошел и Марко Рубио. Он встретился с Президентом Зеленским.

Что не менее важно, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями Президента Соединенных Штатов Америки Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Но это уже мостик из Мюнхена в Женеву и отдельная тема для обсуждения", – заметил Владимир Фесенко.

