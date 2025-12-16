Ще один тривожний сигнал про наближення боїв: у якому місті "Нова пошта" закриває своє відділення

Логістична компанія "Нова пошта" закриває відділення у Святогірську Донецької області, де мешканці міста могли отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу, підзарядити мобільні телефони та підключитись до інтернету. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє прес-служба поштового оператора.

Нова пошта. Фото: з відкритих джерел

"Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на машини, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську. Всім працівникам, як завжди після евакуації, ми пропонуємо роботу в інших містах і департаментах компанії", — йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що незважаючи на вихід компанії зі Святогірська, "Нова пошта" не припиняє своєї детальності на Донеччині. Продовжують працювати 37 відділень "Нової пошти", ще два нові планують відкрити до кінця року.

Крім того, компанія розвиває мережу поштоматів, щоб люди могли отримувати посилки, уникаючи скупчень та зайвого ризику. Наразі в регіоні працює 181 поштомат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ЗСУ знайшли рятівний вихід, як і надалі утримувати Покровськ та Мирноград.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські захисники продовжують виконувати завдання щодо стримування російських окупаційних військ у Покровській агломерації. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

Відомо, що до оборонної операції залучено підрозділи ДШВ, штурмові частини, Сили безпілотних систем, ВМС, ССО, СБУ, Національну гвардію та Національну поліцію. За минулий тиждень загальні втрати особового складу противника становили 446 осіб, що на 30% більше, ніж у попередній період. Зростання втрат пов'язують із повноцінним залученням оперативного резерву РФ – трьох полків 76-ї десантно-штурмової дивізії.